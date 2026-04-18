タレントの百田汐里が16日、自身のインスタグラムを更新。大好きなサウナを満喫する姿を投稿し、ファンを喜ばせた。



【写真】大好きなサウナ満喫 艶やかな髪も麗しい

百田は「大事な撮影の前日に サウナで汗流してきました さいこーーーサウナ大好き♡」と記し、バスタブに腰かけたスタイルを披露。白のフリルが胸元を斜めに流れるモノトーンの出で立ちからは、引き締まった腹筋ときれいなおへそがのぞいている。



ガウンを羽織った姿やキャップをかぶった「サ活」真っ最中の様子も公開。動画ではロウリュウにキュートな反応を見せる姿も見せている。翌17日には同じコーデの写真をトップに配し、「アサイーとスカルパンダに 激ハマリ中です…♡」とアサイーボウルと中国発の人気キャラの名を挙げて報告。「食べるの大好きなので、最近はトレーニングも頑張ってる。」と均整のとれたボディをキープする秘密も紹介した。



ファンからは「こんなにかわいいサウナシーンがあるとは」と悶絶の声も。ほかにも「とろけるくらいかわいい」「スタイルも良くて素敵」「動画でのリアクションもナイスですね」「ととのいたい」といったコメントが寄せられていた。



百田は2007年生まれ、大阪府出身。23年にはABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」フーコック島編に出演。24年に就任した格闘技イベント「Krush」の「Krush ガールズ」を今年3月に、週刊ヤングジャンプの「制コレ24」を4月に卒業。グラビアアイドルとしても活躍している。



（よろず～ニュース編集部）