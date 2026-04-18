向こう一週間は、前線や低気圧の影響で雨となる日が多く、21日(火)は主に日本海側、23日(木)と24日(金)は全国的に雨が降る見込みです。26日(日)から5月1日(金)は、晴れる日が多いものの、一時的に雨が降る日もあるでしょう。また、関東から九州では汗ばむ暑さとなる日があり、熱中症に注意が必要です。

21日は主に日本海側 23日、24日は全国的に雨

明日19日は、日本海に中心をもつ高気圧に覆われ、北日本と東日本は晴れる所が多いでしょう。西日本は東シナ海にある低気圧や高気圧周辺の湿った空気の影響で雲が広がりやすく、九州では雨が降る見込みです。南西諸島も雨の所が多いでしょう。





20日(月)から21日(火)にかけては、寒冷前線が日本海を東へ進み、本州を通過するでしょう。20日(月)は、九州など一部で雨が降り、21日(火)は、主に北海道から本州の日本海側で雨となりますが、太平洋側でもにわか雨の可能性があります。22日(水)から24日(金)は、前線を伴った低気圧が九州付近から本州の南岸を進むでしょう。22日(水)は晴れる所が多いですが、23日(木)は西日本から雨が降り始め、次第に雨の範囲が東日本へと広がる見込みです。24日(金)は九州から東北の広い範囲で雨が降るでしょう。ザっと雨脚が強まり、2日間でまとまった雨量になる所もある見込みです。22日(水)頃にかけて平年よりも気温が高くなる所が多く、東京、名古屋、大阪では最高気温が25℃以上の夏日になる日があるでしょう。汗ばむ暑さとなる所では、日傘や帽子で暑さを避けたり、こまめに水分をとるなど熱中症対策を心がけてください。23日(木)から25日(土)は、季節先取りの暑さは落ち着く見込みです。

21日頃は黄砂飛来の可能性

21日(火)頃は、前線の通過とともに、大陸から黄砂が飛来する可能性があります。



環境省によりますと、黄砂の飛来によって、呼吸器や循環器に係る疾患の症状が悪化することが指摘されています。花粉症などのアレルギー症状とも関連があり、目のかゆみや鼻水、くしゃみといった症状が悪化することがあります。花粉情報と合わせて、黄砂情報も確認して、マスクを着用するなどの対策を行ってください。

26日〜5月1日 晴れる日多いが一時的に雨となる日も

26日(日)〜5月1日(金)は、高気圧に覆われて全国的に晴れる日が多いものの、本州南岸や日本海側を通過する低気圧や前線の影響で一時的に雨となる日がありそうです。また、26日(日)から29日(水・祝)は、関東から九州で、再び汗ばむ暑さとなる所があるでしょう。春の行楽シーズンとなりますが、最新の予報を確認してお出かけの予定を立てるようにしてください。