失明を招く「網膜剥離」の前兆かも? 「黒い点や糸くず」など危険な見え方の特徴

網膜剥離の初期症状は、痛みを伴わないことが多く、自覚症状を見逃してしまいがちです。しかし、飛蚊症や光視症、視野欠損といった特徴的なサインを事前に知っておくことが、早期発見への第一歩となります。突然現れることもあれば徐々に進行することもあるため、症状の種類や進行パターンを正しく理解することが大切です。

監修医師：

柿崎 寛子（医師）

三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA medical center shenzhen 勤務 / 専門は眼科

網膜剥離の初期症状はどのように現れるか

網膜剥離の初期症状は、突然現れることもあれば、徐々に進行することもあります。多くの場合、痛みを伴わないため、自覚症状を見逃してしまいがちです。しかし、特徴的なサインを知っておくことで、早期発見につながります。ここでは初期症状の典型的なパターンを詳しく見ていきます。

前兆としての自覚症状の種類

網膜剥離の前兆として最も多く報告されるのが、飛蚊症と光視症です。飛蚊症は視界に黒い点や糸くず、虫のようなものが浮かんで見える症状で、目を動かすと、それを追うように遅れてふわふわと動くのが特徴です。光視症は暗い場所で光が走ったように見える現象で、特に眼を動かしたときや閉じたときに自覚されやすい特徴があります。

これらの症状は単独で現れることもありますが、両方が同時に出現した場合は網膜裂孔が生じている可能性が高まります。さらに進行すると、視野の一部が欠ける視野欠損が生じます。視野欠損は、カーテンやベールがかかったように見える領域として自覚され、剥離の位置によって欠損する場所が異なります。下方の網膜が剥離すると上方の視野が欠け、逆に上方の剥離では下方の視野に影響が出ます。

症状の進行パターンと時間経過

網膜剥離の症状は、剥離の範囲と進行速度によって変化します。初期段階では飛蚊症や光視症のみで、視力低下を自覚しない場合も少なくありません。しかし、剥離が黄斑部（視力の中心を担う部分）に及ぶと、急激な視力低下や物がゆがんで見える変視症が現れます。

症状の進行は数日から数週間の間に起こることが一般的ですが、年齢や、剥離の位置によっても進行速度は異なると言えます。裂孔原性網膜剥離では、網膜裂孔が生じてから剥離が広がるまでに時間的猶予がある場合もあります。一方で、外傷性の網膜剥離では急速に進行することもあります。視野欠損の範囲が徐々に拡大していく場合、剥離が進行している可能性が高く、緊急の受診が必要です。朝起きた時に視野欠損が改善したように感じることがありますが、これは寝ている間に網膜の下の液体が移動しただけで、病気が治ったわけではありません。活動を始めると再び悪化するため、一時的な変化に惑わされず直ちに受診が必要です。

まとめ

網膜剥離の初期症状である飛蚊症や光視症は、視力を守るための重要なサインです。これらの症状を正しく理解し、変化に気づいたときに速やかに眼科を受診することで、多くの場合で視力の低下を防ぐことができます。特に急激な飛蚊症の増加、光視症の出現、視野欠損といった症状が現れた場合は、緊急性が高く、当日中の受診が推奨されます。網膜剥離は早期発見・早期治療により良好な予後が期待できる疾患です。少しでも気になる症状があれば、自己判断せずに眼科専門医に相談することが、大切な視力を守る第一歩となります。

参考文献

日本眼科学会「網膜剥離」

厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル 網膜剥離」