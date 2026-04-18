AKB48伊藤百花、『ガルアワ』リボンいっぱいミニスカワンピ＆キュートなウィンクで会場メロメロ
アイドルグループ・AKB48伊藤百花が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。
【全身ショット】リボンいっぱいのミニワンピースから美脚を見せつけた伊藤百花
ブラックを基調にしたリボンいっぱいのミニワンピースから美脚がすらり。髪のハートの飾りや頬につけられた小さなリボンがそのかわいらしさを引き立たせた。ランウェイトップではバニティバッグを両手持ちしてキュートにウィンク。周囲に手を振り、会場をメロメロにした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】リボンいっぱいのミニワンピースから美脚を見せつけた伊藤百花
ブラックを基調にしたリボンいっぱいのミニワンピースから美脚がすらり。髪のハートの飾りや頬につけられた小さなリボンがそのかわいらしさを引き立たせた。ランウェイトップではバニティバッグを両手持ちしてキュートにウィンク。周囲に手を振り、会場をメロメロにした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。