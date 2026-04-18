「アンタレスＳ・Ｇ３」（１８日、阪神）

ダート界に新星の誕生だ。１番人気に支持されたムルソー（牡５歳、栗東・池江）が途中からハナを切り、そのまま逃げ切り重賞初制覇。昨年のミッキーファイトや、２１年テーオーケインズなど多くの活躍馬を輩出してきた出世レースを制した。

抜群のスタートを決めると、ハグとの先行争いを制して１コーナー過ぎから先頭を奪取。淡々と平均ペースを刻み、あふれんばかりの手応えをグッとこらえて直線へ向くと、脚色は衰えるどころかますますすごみを増し、後続をアッという間に突き放してみせた。１頭まるで力が違っていた。２着に７番人気のモックモック、３着に１４番人気のハグが入り、３連単は２９万１９４０円と波乱の結果に終わった。勝ちタイムは１分５０秒３（良）。

坂井は「前回乗せてもらって重賞を勝てるレベルだと思ったので、自信を持って乗りました。比較的楽に行けてリズムも良かったですし、道中の感じから勝てると思ったので期待通りですね」と相棒の走りをたたえる。「このくらいの距離でもまれない形がベスト。現状でもすごくいい馬ですし、ダートの重賞戦線で頑張ってくれると思います」と今後のさらなる飛躍を期待した。

坂井は日曜の皐月賞でアドマイヤクワッズに騎乗予定。「あしたもいいレースができるように頑張りたい」と気持ちを新たにしていた。