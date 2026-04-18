俳優・柳楽優弥（３６）が長女の年齢と学年を明かし、スタジオは驚きに包まれた。

１７日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）にゲスト出演。初めて同番組に出演した２０１３年に、司会の笑福亭鶴瓶が柳楽の妻で女優の豊田エリーと当時２歳の長女を取材する様子が画面に映し出された。

柳楽は当時１９歳だった２０１０年１月１４日に、女優・豊田エリーと結婚。その日は豊田の２１歳の誕生日だった。同年１０月に長女が誕生している。

鶴瓶は「娘大きなったやろ？」とたずね、柳楽は「今、１５歳」と明かすと、スタジオ一同は「ええ〜っ！！」と仰天。司会の藤ヶ谷太輔が「中学生のパパですか！？」と驚くと、柳楽は「高校ですね」と答え、スタジオは再び騒然となった。

番組は、１５歳の娘にアンケートを実施。藤ヶ谷が読み上げ、父の柳楽について「かっこよくて頼りがいのある大好きなパパです」と答え、柳楽のことが大好きだという。直したほうがいいところは？という質問には「ほぼ毎日『この服似合う？カッコイイ？』と、私とママに何回も聞いてくるのをほどほどにしてほしいです」とコメントし、柳楽は恥ずかしそうに笑った。また「父に点数をつけるなら？」の問いには「１００億満点です！友だちみたいな理想の親子関係でいつも味方でいてくれるからです」と返答。それを聞いた鶴瓶は「いやでも１５歳の子がお父さんを、１００億満点！？」と仲の良さに驚いていた。