18日午後2時54分ごろ、長野県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、長野県の長野市と大町市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□長野県

長野市 大町市

■震度4

□長野県

松川村 小川村 生坂村

■震度3

□長野県

長野池田町 白馬村 小谷村

松本市 諏訪市 茅野市

安曇野市 青木村 麻績村

山形村 朝日村 筑北村

辰野町 箕輪町

■震度2

□長野県

須坂市 中野市 千曲市

坂城町 信濃町 飯綱町

上田市 岡谷市 小諸市

塩尻市 佐久市 東御市

小海町 長野南牧村 軽井沢町

御代田町 立科町 長和町

下諏訪町 飯田市 伊那市

南箕輪村 中川村 長野高森町

阿智村 平谷村 根羽村

下條村 泰阜村 大鹿村

上松町 木祖村 王滝村

大桑村 木曽町



□群馬県

安中市



□新潟県

糸魚川市 十日町市



□山梨県

山梨北杜市 富士川町



□岐阜県

中津川市



□静岡県

富士市 浜松浜名区 浜松天竜区

袋井市



□愛知県

豊橋市 新城市 豊根村

■震度1

□長野県

飯山市 小布施町 長野高山村

山ノ内町 木島平村 栄村

長野川上村 佐久穂町 富士見町

原村 駒ヶ根市 飯島町

宮田村 松川町 阿南町

売木村 天龍村 喬木村

豊丘村 南木曽町



□群馬県

前橋市 高崎市 桐生市

渋川市 富岡市 榛東村

吉岡町 群馬上野村 神流町

下仁田町 甘楽町 沼田市

長野原町 嬬恋村 草津町

群馬高山村 東吾妻町



□新潟県

妙高市 上越市 長岡市

柏崎市 小千谷市 南魚沼市

刈羽村 新潟西蒲区 燕市



□山梨県

甲府市 韮崎市 南アルプス市

甲斐市 笛吹市 甲州市

中央市 市川三郷町 早川町

身延町 山梨南部町 昭和町

大月市 忍野村 山中湖村

鳴沢村 富士河口湖町 小菅村

丹波山村



□岐阜県

多治見市 瑞浪市 恵那市

土岐市 可児市 高山市

飛騨市 下呂市 岐南町

笠松町



□静岡県

三島市 富士宮市 御殿場市

浜松中央区 磐田市 掛川市

湖西市 御前崎市 菊川市

伊豆市 伊豆の国市 松崎町

西伊豆町 静岡葵区 静岡駿河区

静岡清水区 藤枝市 牧之原市

川根本町



□愛知県

豊川市 蒲郡市 田原市

設楽町 名古屋千種区 名古屋東区

名古屋北区 名古屋中村区 名古屋中区

名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区

名古屋中川区 名古屋港区 名古屋南区

名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区

名古屋天白区 岡崎市 瀬戸市

春日井市 愛知津島市 刈谷市

豊田市 安城市 西尾市

常滑市 小牧市 稲沢市

東海市 大府市 知立市

尾張旭市 高浜市 岩倉市

豊明市 日進市 愛西市

清須市 北名古屋市 弥富市

愛知みよし市 あま市 豊山町

大治町 蟹江町 飛島村

阿久比町 東浦町 幸田町



□栃木県

鹿沼市



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 鴻巣市 久喜市

吉見町 埼玉美里町 さいたま西区

さいたま大宮区 さいたま中央区 さいたま緑区

春日部市 富士見市 毛呂山町

川島町 宮代町 秩父市



□東京都

東京江東区



□神奈川県

横浜中区 横浜瀬谷区 平塚市

茅ヶ崎市 湯河原町



□富山県

富山市 滑川市 舟橋村

上市町 立山町 富山朝日町

氷見市 射水市



□石川県

輪島市



□三重県

桑名市 三重朝日町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。