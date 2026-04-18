【ポケモン】肌悩みに寄り添うフェイスマスクがLovisiaから登場！
大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」より、ポケモンフェイスマスクが発売された。
＞＞＞Lovisiaポケモンフェイスマスクをチェック！（写真19点）
「Lovisiaポケモンフェイスマスク」は、パッケージ、シートのデザインを刷新。パッケージだけではなく、シートマスクにもポケモンたちの姿が可愛らしくプリントされた全面デザインとなっている。
ピカチュウ、プリン、ゲンガー、イーブイ、ポッチャマ、ニャオハの6匹のポケモンたちをラインアップし、ピカチュウ、プリン、イーブイ、ポッチャマにはツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス（整肌保湿成分）、ゲンガーにはソメイヨシノ葉エキス、ツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、カミツレ花エキス（整肌保湿成分）、ニャオハにはチャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス（整肌保湿成分）を配合、ゆらぎがちな肌の様々な悩みにアプローチする。
ピカチュウは透明感（うるおいのある肌のこと）、プリンはハリ・ツヤ、ゲンガーは肌荒れ防止、イーブイは毛穴対策（肌のひきしめ・保湿により、毛穴を目立たなくすること）、ポッチャマは贅沢保湿、ニャオハはエイジングケア（年齢を重ねた肌にうるおいを与えること）にアプローチする。
シックなカラーのパッケージと、ポケモンたちに元気をもらえそうな楽しいデザインのシートパックがキュートな、プレゼントにもぴったりなアイテムだ。
「Lovisiaポケモンフェイスマスク」は、全国のバラエティショップおよびLovisiaオンラインショップで発売中。
＞＞＞Lovisiaポケモンフェイスマスクをチェック！（写真19点）
「Lovisiaポケモンフェイスマスク」は、パッケージ、シートのデザインを刷新。パッケージだけではなく、シートマスクにもポケモンたちの姿が可愛らしくプリントされた全面デザインとなっている。
ピカチュウ、プリン、ゲンガー、イーブイ、ポッチャマ、ニャオハの6匹のポケモンたちをラインアップし、ピカチュウ、プリン、イーブイ、ポッチャマにはツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス（整肌保湿成分）、ゲンガーにはソメイヨシノ葉エキス、ツボクサ葉／茎エキス、チャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、カミツレ花エキス（整肌保湿成分）、ニャオハにはチャ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス（整肌保湿成分）を配合、ゆらぎがちな肌の様々な悩みにアプローチする。
シックなカラーのパッケージと、ポケモンたちに元気をもらえそうな楽しいデザインのシートパックがキュートな、プレゼントにもぴったりなアイテムだ。
「Lovisiaポケモンフェイスマスク」は、全国のバラエティショップおよびLovisiaオンラインショップで発売中。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優