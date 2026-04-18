「おえっ」毎夜吐いてしまう少女…原因は“体調不良ではなく心の苦しみ”だった…壮絶な過去を描く実話漫画【作者に聞く】

「おえっ」毎夜吐いてしまう少女…原因は“体調不良ではなく心の苦しみ”だった…壮絶な過去を描く実話漫画【作者に聞く】