「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）

阪神は逆転勝ちで連敗を２で止めた。劣勢の展開も六回、佐藤輝明内野手の三塁打を放ち大山悠輔内野手が同点適時打。１−１の七回には、森下翔太外野手が根尾から勝ち越し７号ソロ。力を見せつけた。先発の村上頌樹投手は６回１失点。七回から継投で接戦を制した。藤川球児監督との主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−森下が勝負強い。

「そうですね。重いゲームでしたから、チャンスを待つと。クリーンアップの３、４番と大山も入れてね。非常に期待していますから、いいホームランでしたね」

−村上は粘りの投球。

「切り替えて常にとは言うんですが、やはり２試合、巨人にギリギリのところで敗れましたから。そこの重さがチーム全体にありました。でもエースらしく我慢強く、じっくりとゲーム展開を作ってくれましたね」 −僅差を投手陣の粘りで勝ちきった。阪神らしい流れが出てきそうだ。

「まだまだですね。まだ難しいと思いますよ。重いゲームになるところをきっちりと取っていけている、取れたというところが大きいです」

−佐藤輝は走塁面でも懸命な姿が見えた。

「中日の選手が交錯しましたから怪我が心配。アンパイアの方も昨日、バットが頭に当たったということがあり、試合前に審判の方々とも話をしました。やはりいいものを作り上げるというところでは、プレーともう一つまた違う表情もここにはある。いい走塁というよりは健康でありながら、試合ができたことにホッとしています」