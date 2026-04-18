「ファーム・西地区、阪神２−０広島」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

「左手首の関節炎」で２軍調整中の阪神ドラフト１位・立石正広（創価大）が「５番・左翼」でスタメン出場し、実戦復帰後初安打を放った。

会心の当たりが一、二塁間を抜けると、大きな拍手が起きた。両軍無得点の五回先頭。玉村の内角直球を右前へ運んだ。その後、長坂の適時打で先制のホームを踏んだ。１４日のファーム・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）で復帰してから３試合、９打席目で飛び出した快音だった。復帰した際は「狙っている球が来たときにしっかり捉えられるように」と話しており、有言実行の一本となった。

３試合連続で、左翼で出場。甲子園と同じ規格の球場で実戦感覚を養っている。この日は４度の守備機会が訪れた。本職は内野手だが、平田２軍監督は「外野の守備はできてるんじゃない」と太鼓判。１軍でも固定されていないポジションを奪うべく、レベルアップに励んでいる。

藤川監督は立石の１軍昇格へのメドを「５０打席、６０打席立ちながらですね」と説明していた。ここまで２６打席。今後も順調に消化していけば、ゴールデンウイーク中の昇格も視野に入る。

七回の守備からベンチへ下がったが、「ずっと出ずっぱりだったから今日は３打席で変えた。実戦の体力とかは実戦でないと養えない。実戦で経験を積むということやね」と平田監督。今後も実戦イニングを増やし、１軍の舞台を目指していく。