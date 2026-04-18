神戸のACLE準決勝の相手が決定!退場者出すもアルアハリ・サウジが逆転でジョホール下す
[3.17 ACLE準々決勝 アルアハリ・サウジ 2-1 ジョホール ジッダ]
20日(日本時間25時15分)に行うAFCチャンピオンズリーグエリートの準決勝でヴィッセル神戸と対戦する相手が、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に決まった。
前半19分にジョホールがオウンゴールで先制したゲームは、同37分にアルアハリ・サウジに退場者が出たことで、ジョホールがより有利に試合を運ぶものと思われた。
しかし前半アディショナルタイム3分に同点として後半に折り返したアルアハリ・サウジは、後半9分にFWガレーノが弾丸ミドルを蹴り込んで逆転に成功した。
最終的にはレッドカード1枚、イエローカード7枚が出る荒れたゲームになったが、数的不利のアルアハリ・サウジが逃げ切って神戸の待つ4強へと勝ち上がった。
20日(日本時間25時15分)に行うAFCチャンピオンズリーグエリートの準決勝でヴィッセル神戸と対戦する相手が、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に決まった。
前半19分にジョホールがオウンゴールで先制したゲームは、同37分にアルアハリ・サウジに退場者が出たことで、ジョホールがより有利に試合を運ぶものと思われた。
しかし前半アディショナルタイム3分に同点として後半に折り返したアルアハリ・サウジは、後半9分にFWガレーノが弾丸ミドルを蹴り込んで逆転に成功した。
最終的にはレッドカード1枚、イエローカード7枚が出る荒れたゲームになったが、数的不利のアルアハリ・サウジが逃げ切って神戸の待つ4強へと勝ち上がった。