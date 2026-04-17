岡崎体育、「10周年記念ツアー」先行受付に不備 札幌公演で「座席数を超過して当選を…」チケットぴあが謝罪
ソニーミュージックアーティスツは17日、公式サイトを更新し、岡崎体育「10th Anniversary Tour "Zepp10連単総流し"」においてのオフィシャル先行チケット受付に不備があった報告。チケットぴあが謝罪し、今後の対応について発表した。
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公式サイトでは「【重要】チケットぴあよりお知らせ」と題し、「「10th Anniversary Tour "Zepp10連単総流し"」のオフィシャル先行チケット受付に関しましてチケットぴあよりお知らせがございます」と書き出し。「「10th Anniversary Tour "Zepp10連単総流し"」オフィシャル先行にお申し込みいただいた皆様へ、大切なお知らせとお詫びがございます。2026年4月16日(木) 18:00に当落発表を行いました本先行において、「チケットぴあ」のシステム上の設定不備により、以下の事象が発生していることが判明いたしました」と報告した。
該当する公演は「2026年9月20日(日) 北海道・Zepp Sapporo公演」「2026年9月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside公演」の2公演。札幌公演では「2F指定席において、会場規定のキャパシティを上回る枚数のチケットを誤って当選・販売処理をしてしまう事象が発生」、大阪公演では「本来当選されるべきお客様が誤って落選となってしまう事象が発生」とし、「本公演を心待ちにされていたお客様、ならびにアーティスト、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご不安をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。各公演の今後の対応を記載した。
そして最後に「この度、多大なるご迷惑をお掛けいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。今回の事態を重く受け止め、再発防止策と信頼回復に全力を尽くしてまいります。 チケットぴあ」と結び、本件についての問い合わせ先を記載した。
■今後の対応
【2026年9月20日(日) 北海道・Zepp Sapporo公演について】
本来ご提供できる座席数を超過して当選を出してしまったため、現在の当選結果を維持することが困難な状況です。誠に勝手ながら、本先行における「2F指定席」の全ての当選を、一旦無効（取り消し）とし、改めて正しい販売枚数での再受付を実施いたします。一度はお届けした当選の権利を取り消すこととなり、多大なる落胆とご迷惑をお掛けしますことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
・ご返金について：既にお支払い済みのお客様には、決済方法に応じてチケット代金および諸手数料の全額を返金いたします。
・再受付について：改めてご購入を希望されるお客様は、お手数をおかけしますが再度のお申し込みをお願いいたします。
返金手順および再受付の詳細については、チケットぴあより対象者様へ、メールおよびお電話にて順次ご案内します。
【2026年9月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside公演について】
本来当選されるべきであったお客様を対象に、限定の追加受付を実施いたします。
こちらの詳細につきましても、チケットぴあより対象となるお客様へ、メールおよびお電話にて順次ご案内します。
【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時
公式サイトでは「【重要】チケットぴあよりお知らせ」と題し、「「10th Anniversary Tour "Zepp10連単総流し"」のオフィシャル先行チケット受付に関しましてチケットぴあよりお知らせがございます」と書き出し。「「10th Anniversary Tour "Zepp10連単総流し"」オフィシャル先行にお申し込みいただいた皆様へ、大切なお知らせとお詫びがございます。2026年4月16日(木) 18:00に当落発表を行いました本先行において、「チケットぴあ」のシステム上の設定不備により、以下の事象が発生していることが判明いたしました」と報告した。
そして最後に「この度、多大なるご迷惑をお掛けいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。今回の事態を重く受け止め、再発防止策と信頼回復に全力を尽くしてまいります。 チケットぴあ」と結び、本件についての問い合わせ先を記載した。
■今後の対応
【2026年9月20日(日) 北海道・Zepp Sapporo公演について】
本来ご提供できる座席数を超過して当選を出してしまったため、現在の当選結果を維持することが困難な状況です。誠に勝手ながら、本先行における「2F指定席」の全ての当選を、一旦無効（取り消し）とし、改めて正しい販売枚数での再受付を実施いたします。一度はお届けした当選の権利を取り消すこととなり、多大なる落胆とご迷惑をお掛けしますことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
・ご返金について：既にお支払い済みのお客様には、決済方法に応じてチケット代金および諸手数料の全額を返金いたします。
・再受付について：改めてご購入を希望されるお客様は、お手数をおかけしますが再度のお申し込みをお願いいたします。
返金手順および再受付の詳細については、チケットぴあより対象者様へ、メールおよびお電話にて順次ご案内します。
【2026年9月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside公演について】
本来当選されるべきであったお客様を対象に、限定の追加受付を実施いたします。
こちらの詳細につきましても、チケットぴあより対象となるお客様へ、メールおよびお電話にて順次ご案内します。