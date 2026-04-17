【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】

GW（ゴールデンウイーク）が近づき、街なかでも気になるイベントが増えてきた。この記事では、音楽や映画、アート、ファッション好きに向けて、東京近郊で楽しめる注目スポットをまとめて紹介する。六本木ヒルズのフリーライブ、横浜・みなとみらいの海辺を舞台にした野外シネマフェスや、逗子海岸で開催される映画祭のほか、海外カルチャーや現代アートに触れられる展示、期間限定のポップアップまで、GWに足を運びたくなる話題を厳選した。

1.音楽イベント

STUTSがオーガナイザーのフリーライブ「TOKYO M.A.P.S」

J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION

5月2日（土）と3日（日）の2日間、六本木ヒルズではJ-WAVE（81.3FM）と共催で、フリーライブイベント「J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION」を六本木ヒルズアリーナで開催する。

「TOKYO M.A.P.S」は、六本木ヒルズとJ-WAVEが2008年から開催してきたカルチャーイベント。毎年、音楽界で活躍する人物をプログラム・オーガナイザーに迎え、その年ならではの出演者が集う。

今年は、プロデューサー・トラックメーカーのSTUTS（スタッツ）がプログラム・オーガナイザーを担当。5月2日（土）はSTUTS、Elle Teresa（エル テレサ）、KID FRESINO（キッド フレシノ）、賽、柴田聡子、Sonsi（ソンシ）、3日（日）はKMC & STUTS、カネコアヤノ、北里彰久、tofubeats（トーフビーツ）、U-zhaan（ユザーン）× 環ROY × 鎮座DOPENESSが出演する。

【開催概要】

「J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION」

日程：2026年5月2日（土）、3日（日）会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6-10-1）出演（順不同）：・5月2日（土）：STUTS、Elle Teresa、KID FRESINO、賽、柴田聡子、Sonsi・5月3日（日）：KMC & STUTS、カネコアヤノ、北里彰久、tofubeats、U-zhaan×環 ROY×鎮座DOPENESS入場：無料主催：六本木ヒルズ/J-WAVE（81.3FM）問い合わせ：六本木ヒルズ総合インフォメーション 03-6406-6000（11:00〜19:00）公式サイト：https://www.tokyomaps.jp/

2.映画イベント

映画と音楽が交差する「第15回逗子海岸映画祭」

(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.Key visual by 丸倫徳News Release

逗子海岸では、2026年のGWに「第15回逗子海岸映画祭」が開催される。

「Play with the Earth」をテーマに掲げる同映画祭は、世界を旅する「CINEMA CARAVAN」が手がける人気イベント。4月24日（金）から5月6日（水・祝）までの13日間、国内外の映画上映をはじめ、ライブ、トークショー、フード、バザール、ワークショップなど、多彩なカルチャーを楽しめる。

会場には、日替わりのフードコートやバザール、ワークショップ、予約制レストランが並ぶほか、砂浜のスケートランプや海辺のメリーゴーラウンドなど、この場所ならではのコンテンツも用意される。

【開催概要】

「第15回逗子海岸映画祭」

日程：2026年4月24日(金)〜5月6日(水祝) 13日間 （雨天開催・荒天中止）会場：神奈川県逗子海岸 開場時間：4月24日(金)15時〜22時／4月25日(土)〜5月6日(水祝) 13時〜22時 映画上映：19時入場料金：一般 \3,000／逗子市民 \1,500（※要身分証明証）／中学生以下無料（※要学生証）チケット販売：◆前売り券 2026年3月24日よりオンライン販売https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2026◆当日券 逗子市民割引チケットのみ枚数限定にて会場での販売（※要身分証明証）※一般の当日券販売なし

内容: 国内外映画上映／ライブ・トークショー主催: 逗子海岸映画祭実行委員会共催: 逗子アートフェスティバル実行委員会協力：逗子市 逗子市観光協会

公式サイト：http://zushifilm.com/

日本最大級の野外シネマフェス「SEASIDE CINEMA 2026（シーサイドシネマ 2026）」

Do it Theater株式会社

横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ベイクォーター、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッドの5会場では、日本最大級の都市型野外シネマフェスティバル「SEASIDE CINEMA 2026（シーサイドシネマ 2026）」を開催する。

会期は、2026年5月2日（土）から5月6日（水・祝）までの5日間。横浜・みなとみらいの海沿い約2kmのベイサイドを舞台に、夜景とともに映画を楽しめる非日常のイベントとなる。

2018年にスタートした同イベントは今回で8回目を迎え、近年は街を回遊しながら複数会場で映画体験を楽しめるフェスティバルへと発展してきた。

【開催概要】

「SEASIDE CINEMA 2026」

日程：2026年5月2日（土）〜 5月6日（水・祝）※期間や時間は会場により異なる。※雨天決行・荒天時は中止。入場料：無料開催場所：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク（〒231-0001 横浜市中区新港1-1）MARINE & WALK YOKOHAMA 海側隣接遊歩道（〒231-0001 横浜市中区新港 1-3-1）横浜ベイクォーター3F メイン広場（〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1-10）横浜ワールドポーターズ 立体駐車場屋上（〒231-0001 横浜市中区新港2-2-1）横浜ハンマーヘッド（〒231-0001 横浜市中区新港2-14-1）

主催：SEASIDE CINEMA 2026実行委員会（横浜赤レンガ倉庫・MARINE & WALK YOKOHAMA・横浜ベイクォーター・横浜ワールドポーターズ・横浜ハンマーヘッド・Do it Theater）

公式サイトhttps://seaside-cinema.com

3.アートイベント

東京タワーから日本の現代アートを発信「LuvLEE Artwork Project（ラブリ・アートワーク・プロジェクト）」

撮影：E-TALENTBANK編集部

海外ミュージシャンの公認グッズ制作を中心に、企画、プロダクト開発、プロモーションまで一連のプロセスを手がけているプロジェクトブランド・LuvLEE（ラブリ）によるイベント。

東京タワー内の2つの展示空間を中心に、The Rolling Stones（ローリング・ストーンズ）の象徴的なアイコンを、日本の現代アーティストがさまざまな形で作品へと落とし込んだ展示を見ることができる。

3F TOWER GALLERYでは、「LuvLEE ART GALLERY」と題して、現代アートと日本の伝統工芸を軸とした展示を実施。RED° TOKYO TOWER 1階展示スペースでは、「LuvLEE ART EXHIBITION」として、公式マーチャンダイズの販売とアーティストによるコラボレーション作品展示を中心に展開している。

【開催概要】

「LuvLEE Artwork Project」

3F ART GALLERY日程：2026年4月14日（火）〜2026年4月29日（水・祝日）会場：東京タワー 3F 「TOWER GALLERY」費用：入場無料

1F ART EXHIBITION日程：2026年4月14日（火）〜2026年5月6日（水・振替休日）会場：東京タワー 1F 「RED° TOKYO TOWER」費用：入場無料

4.期間限定ポップアップ

パリ・サン＝ジェルマンの体験型ポップアップスペース「ICI C’EST PARIS LA MAISON (イシ・セ・パリ・ラ・メゾン) 」

ICI C’EST PARIS LA MAISON

グローバルサッカークラブ、パリ・サン＝ジェルマンが、5月2日（土）から5月5日（火）までの期間限定で、東京・渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」に展開する体験型ポップアップスペース。

「パリ」と「東京」という2つのクリエイティブ都市をつなぐ場として設計されており、パリの洗練された美意識と日本の美学を融合させた空間を3フロアにわたって展開する。

“動き”と“遊び”をテーマにしたダイナミックな体験空間やコンセプトストア、フォトスポットとしても楽しめる空間などを設置。参加型イベントなども開催されるほか、フランスと日本の食文化の融合をテーマにしたレストランでは食事も楽しめる。

【開催概要】

「ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO」

日程：2026年5月2日（土）〜5月5日（火）会場：東京都渋谷区宇田川町19-3営業時間：11:00〜21:00入場：無料（※一部コンテンツは事前予約制・人数制限あり）公式サイトhttps://www.psg.fr/en/icp-tokyo-jp

日本初進出の韓国アクセサリーブランド・engbrox（エングブロックス）ポップアップ

engbrox

繊細な輝きで日常を彩る韓国アクセサリーブランド「engbrox」が日本初進出。2026年4月17日（金）〜 2026年5月20日（水）の期間限定でポップアップを開催する。

engbroxは、日常の何気ない瞬間からインスピレーションを受けて誕生したブランド。

ロマンティックでありながらシック、ユニークでありながらコンテンポラリーな感性を宿したジュエリーとアクセサリーを提案する。

【開催概要】

「engbrox POPUP STORE EVENT」

日程：2026年4月17日（金）〜 2026年5月20日（水）開催場所：渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」 ・POP-UP PROMOTION全コレクションアイテム SPECIAL PRICE

・購入特典購入者全員：HAIR SCRUNCHIE プレゼント（先着100名）5,000円以上購入：SILKY RIBBON HAIRPIN7,000円以上購入：EB MINI RUG

※各プロモーションは、なくなり次第終了。

◆EVENT2（期間：GW 4月29日〜5月7日）

・GOLDEN WEEK PROMOTION全コレクションアイテム SPECIAL PRICE（GW期間中はさらにお得に）

・購入特典購入者全員：HAIR SCRUNCHIE プレゼント（先着100名）5,000円以上ご購入：SILKY RIBBON HAIRPIN7,000円以上ご購入：EB MINI RUG

※上記プロモーションは、在庫なくなり次第終了。

イベント詳細https://www.nugu.jp/product?displaygroup=110713