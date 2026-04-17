地域医療の医師不足が深刻化… 診療所の閉院や診療科の縮小相次ぐ 日本の医療の仕組みが転換期へ 17日放送『ガイアの夜明け』

地域医療の医師不足が深刻化… 診療所の閉院や診療科の縮小相次ぐ 日本の医療の仕組みが転換期へ 17日放送『ガイアの夜明け』