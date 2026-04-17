対象となるのは「Redmi Pad 2」および「Redmi Pad 2 Pro」シリーズで、値上げ幅は最大で1万円。
たとえば、「Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version（8GB/256GB）」は、想定価格4万9980円から5万1980円に、「Redmi Pad 2（8GB/256GB）」は3万4980円から4万4980円にそれぞれ改定される可能性がある。
製品名 市場想定価格（改定前） 市場想定価格（改定後） Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version (8GB/256GB) 4万9980円 5万1980円 Redmi Pad 2 Pro (8GB/256GB) 4万6980円 4万9980円 Redmi Pad 2 Pro (6GB/128GB) 3万9980円 4万2980円 Redmi Pad 2 (8GB/256GB) 3万4980円 4万4980円 Redmi Pad 2 (6GB/128GB) 2万9980円 3万8980円 Redmi Pad 2 (4GB/128GB) 2万1980円 2万7980円 Redmi Pad 2 4G (4GB/128GB) 2万7980円 3万6980円 Redmi Pad 2 Play Bundle (4GB/128GB) 2万6980円 3万2980円