　シャオミは、X公式アカウントにて、4月28日以降に一部製品の価格改定を実施する可能性があることを明らかにした。

　対象となるのは「Redmi Pad 2」および「Redmi Pad 2 Pro」シリーズで、値上げ幅は最大で1万円。

　たとえば、「Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version（8GB/256GB）」は、想定価格4万9980円から5万1980円に、「Redmi Pad 2（8GB/256GB）」は3万4980円から4万4980円にそれぞれ改定される可能性がある。

製品名 市場想定価格（改定前） 市場想定価格（改定後） Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version (8GB/256GB) 4万9980円 5万1980円 Redmi Pad 2 Pro (8GB/256GB) 4万6980円 4万9980円 Redmi Pad 2 Pro (6GB/128GB) 3万9980円 4万2980円 Redmi Pad 2 (8GB/256GB) 3万4980円 4万4980円 Redmi Pad 2 (6GB/128GB) 2万9980円 3万8980円 Redmi Pad 2 (4GB/128GB) 2万1980円 2万7980円 Redmi Pad 2 4G (4GB/128GB) 2万7980円 3万6980円 Redmi Pad 2 Play Bundle (4GB/128GB) 2万6980円 3万2980円