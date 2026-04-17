お好み焼きと鯛焼きが融合した「広島風お好み鯛焼き」がSNS上で大きな注目を集めている。「広島駅にすげーもん売ってた」とその模様を紹介したのはよもぎいぬさん（@afaf4832）。



【写真】これが広島風お好み鯛焼きだ！

出汁の入った鯛焼き状の生地の中に焼きそばが収納された奇想天外なこの商品。果たしてどんな味わいなのか…。



SNSユーザー達から、



「広島で広島風という言葉が許されるのか…」

「地元の人がどう思うかは分からないけど、これは絶対に旨いぞ！」

「これと、すぐそばのビールスタンド重富と合わせるのが個人的に正義」



など数々の驚きの声が寄せられる今回の投稿について、よもぎいぬさんに話を聞きました。



ーーこの商品をご覧になった感想を。



よもぎいぬ：私はこの投稿の前日、呉市のクレイトンベイホテルにて声優のMachicoさん、駒形友梨さん、渡部優衣さんが出演されたイベントに参加したのですが、このイベント中で広島出身のMachicoさんと大阪出身の渡部優衣さんの間で「広島風お好み焼き」について論争が起きていました。



また、駒形友梨さんが『アイドルマスター ミリオンライブ！』という作品でCVを担当されているキャラクターの好物が鯛焼きというつながりもあり、これはおもしろいと思いました。



ーー召し上がったご感想は？



よもぎいぬ：塩味系の鯛焼きとして美味しいなと思いました。ただ焼きそば、ソース、マヨネーズに生地という組み合わせですので、正直な感想としては「焼きそばパン」です。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



よもぎいぬ：先に申し上げたようなつながりから、前日のイベントに参加した知人に向けたものとして投稿しましたが、思わぬところから思わぬ反応があり驚いています。



リプの中には広島で「広島風」の名を冠して販売していることに言及するものも多く、「広島風お好み焼き」という呼び方に関する問題は本当にあるものなんだなと興味深い気持ちです。



◇ ◇



よもぎいぬさんがこの広島風お好み鯛焼きを購入したのは広島駅に直結した商業施設ekieに入居する「おめで鯛焼き本舗ekie広島店」。全国に展開するおめで鯛焼き本舗の中でもこの店限定のメニューということなので、ご興味ある方はぜひ足を運んでみてください。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）