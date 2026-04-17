「ちいかわ」100均雑貨の4月新作が登場 ビビッドカラーの見開きファイル、ペンケースなど実用性バツグン モモンガ・ラッコ・古本屋も
人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが17日に更新され、「100円ちいかわ雑貨 第8シリーズ」の新作が順次発売されていることが伝えられた。
【写真】“実用性バツグン”な見開きファイル、ペンケース、ジッパー袋など一覧
投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が4月にまたまた登場」とのコメントとともに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・ラッコ・古本屋らが登場するカラフルな「A5見開きファイル」「ミニメモキーチェーン」「B8ジッパー袋」「ラバーヘアゴム」「ペンケース」「プチチャーム」を写真で紹介した。
同商品は「キャンドゥ」「ワッツ（Watts）」「100えんハウス『レモン』」などの100円ショップで順次取り扱い予定。
【写真】“実用性バツグン”な見開きファイル、ペンケース、ジッパー袋など一覧
投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が4月にまたまた登場」とのコメントとともに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・ラッコ・古本屋らが登場するカラフルな「A5見開きファイル」「ミニメモキーチェーン」「B8ジッパー袋」「ラバーヘアゴム」「ペンケース」「プチチャーム」を写真で紹介した。
同商品は「キャンドゥ」「ワッツ（Watts）」「100えんハウス『レモン』」などの100円ショップで順次取り扱い予定。
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