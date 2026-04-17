ミセス大森元貴が和装×白つけまつ毛の幻想的ビジュアル披露！「美しすぎる」「圧巻」「見惚れる」「和装もお似合い」「何かの伏線？」と反響

【動画】大森元貴「クスシキ」MVメイキング／【写真】大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架が公開したMVオフショット

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramを更新し、2025年4月5日に配信リリースされた「クスシキ」のMVメイキング映像を公開した。

■大森元貴、「クスシキ」MVの和装姿を披露

投稿では「ナツカシキ」と、「クスシキ」に絡めたコメントを添えている。

映像にはモニターを撮影した場面が収められており、赤い幕を背景に、花柄の着物とローブを掛け合わせたような衣装に身を包み、耳当て付きの烏帽子をかぶった大森が映し出されている。

きりっとした表情でカメラに近づくと、目元のメイクもはっきりと確認できる。白いフェザーのつけまつげを目尻側と下まぶた側にあしらった、幻想的でどこか妖しげなルックが印象的だ。

その後、ふっとやわらかくほほ笑む場面もあり、そのギャップが目を引く映像となっている。

ファンからは「懐かしい」「和装もお似合い」「かっこよすぎる」「何かの伏線？」「圧巻」「見惚れる」「美しすぎる」「クスシキが1年前なの衝撃」といった声が上がり、反響を集めている。

■大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架が公開した「クスシキ」MVオフショット