2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催を予定している『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が追加情報を発表した。

『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

超豪華出演者第2弾発表

出演者第2弾が発表され、注目を集めている。ゲストモデルとして、青島心、嵐莉菜、安斉星来、河村ここあ、本田紗来、ゆい小池（ゆいちゃみ）、莉子の出演が決定した。

青島心は2015年のオーディションでグランプリを獲得後、ドラマ「絶狼＜ZERO＞-DRAGON BLOOD-」でヒロインに起用され、その後も映画やドラマに出演。嵐莉菜は雑誌「ViVi」の専属モデルとして活動し、劇場アニメ「パリに咲くエトワール」で声優にも挑戦している。安斉星来はモデルとしての活動に加え、ドラマ「LOVED ONE」や映画「うるわしの宵の月」への出演を控えるなど俳優としても注目される。

また、河村ここあは「Seventeen」専属モデルとして活動し、映画で主演を務めるなど活躍の幅を広げている。本田紗来は「Ray」専属モデルとして活動するほか、学業と並行して注目を集める。ゆい小池（ゆいちゃみ）は「egg」専属モデルとして人気を集めている。莉子は主演映画が国際映画祭に選出されるなど評価を受け、ドラマ出演でも話題を集めている。

ゲストとして、寺田心、とうあ、増子敦貴、松本怜生、MON7Aの出演が決定した。

寺田心は3歳から芸能活動を開始し、子役として高い人気を獲得。その後も大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」やドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」などに出演し、俳優としてのキャリアを重ねている。とうあはジェンダーにとらわれない表現や独自のスタイルで若年層を中心に支持を集めるほか、アパレルブランドのクリエイティブディレクターとしても活動している。

また、増子敦貴はダンス＆ボーカルグループGENICのメンバーとして活動する一方、舞台や映画への出演を控えるなど俳優としても活躍。松本怜生は連続テレビ小説や大河ドラマでの演技が評価されている。MON7Aは恋愛リアリティー番組への出演をきっかけに注目を集め、SNSを中心に人気を拡大している。

メインアーティストには、5人組ボーイズグループWILD BLUE、Gyubinが登場

メインアーティストとして、WILD BLUEとGyubinの出演が決定した。

WILD BLUEは、等身大のリアルさとメンバーそれぞれの個性を特徴とする5人組ボーイズグループで、2024年9月のデビュー以降、注目を集めている。全国ツアーの全公演完売や、楽曲「Bubbles」がSpotifyのバイラルチャートで2週連続1位を獲得するなど実績を重ねており、アルバムリリースや全国ホールツアーも控えるなど、さらなる飛躍が期待されている。

一方、韓国出身のアーティストGyubinは、楽曲「Really Like You」が各国のSpotifyバイラルチャートで1位を記録するなど話題となり、日本の音楽配信サービスでも上位にランクイン。現在は韓国語版と英語版を合わせた累計再生数が3,500万回を超えるなど、国際的な支持を広げている。今回がTGC初出演となる。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席S：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）、TGC CARD割引：2,500円OFF/ お土産袋・応援グッズ付

指定席A：先行販売：9,500円（税込）、一般販売：10,000円（税込）、TGC CARD割引：1,500円OFF / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2026年4月2日（木）10:00から順次販売開始

TGC CARD先⾏：2026年 4⽉11⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59 ※TGC CARD割引対象

ドコモ回線契約者先⾏：2026年 4⽉11⽇（⼟）10:00〜2026年 4⽉24⽇（⾦）23:59

TGC公式LINE先⾏（第⼀弾）：2026年 4⽉18⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉ 8⽇（⾦）23:59

dポイントクラブ会員先⾏：2026年 4⽉25⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59

TGC公式LINE先⾏（第⼆弾）：2026年 5⽉ 9⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59

プレイガイド先⾏：2026年 5⽉ 9⽇（⼟）10:00〜2026年 5⽉22⽇（⾦）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2026年5月23日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

●ゲストモデル

青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、小國舞羽、加藤ナナ、川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、村上愛花、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

寺田心、とうあ、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、村重杏奈、MON7A 他 ※50音順

●メインアーティスト

Gyubin、WILD BLUE 他 ※50音順

●公式サイト

『 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト