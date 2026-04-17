南明奈＆よゐこ濱口優夫妻、家族ディズニーで3ショット公開「息子くんのイケメンオーラ」「幸せが輝いてる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/17】タレントの南明奈が4月16日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビよゐこの濱口優と息子との東京ディズニーリゾートでの家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳美女＆ベテラン芸人夫婦「イケメンオーラ」放つ幼い息子と3ショット
南は「東京ディズニーシー開園25周年おめでとうございます」とつづり、同園内での写真を投稿。「25」のイルミネーションを背景に、息子を抱いた濱口と、南がそれぞれメガネをかけ、寄り添うように笑顔を見せた3ショットとなっている。「息子くん、初めてのミニーちゃんグリーティングに大喜び」ともコメントを添え、ミニーちゃんにハグされる息子のショットも投稿している。
また同日、濱口もディズニーからの招待を受け、家族で訪れたことを南と同じ写真とともに報告。「凄く楽しい時間を過ごせました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「最高に素敵な家族写真」「幸せが輝いてる」「息子くんのイケメンオーラ」「愛がいっぱい」「メガネかけてると気づかれないかも」などと反響が寄せられている。
南は、2018年5月に濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳美女＆ベテラン芸人夫婦「イケメンオーラ」放つ幼い息子と3ショット
◆南明奈＆よゐこ濱口優夫妻、家族でディズニーへ
南は「東京ディズニーシー開園25周年おめでとうございます」とつづり、同園内での写真を投稿。「25」のイルミネーションを背景に、息子を抱いた濱口と、南がそれぞれメガネをかけ、寄り添うように笑顔を見せた3ショットとなっている。「息子くん、初めてのミニーちゃんグリーティングに大喜び」ともコメントを添え、ミニーちゃんにハグされる息子のショットも投稿している。
◆南明奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最高に素敵な家族写真」「幸せが輝いてる」「息子くんのイケメンオーラ」「愛がいっぱい」「メガネかけてると気づかれないかも」などと反響が寄せられている。
南は、2018年5月に濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】