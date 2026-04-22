◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）スポーツ報知評論家の村田真一氏がプロ４度目の先発マウンドに上がった巨人・竹丸和幸投手の５回１失点１０奪三振で３勝目を挙げた投球について「十分、合格点よ」と褒めたたえた。持ち味の力強い直球とチェンジアップに加え、スライダーのキレがよかったことを好投の要因に挙げた。＊＊＊＊＊自信と慣れかな。竹丸の投球を見ていると、ルーキーとは思えんほど堂々と