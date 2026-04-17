『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』11人の奮闘を描く本予告解禁
『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』より、新たな出会いと“花咲く”11人の奮闘を描く本予告が解禁。あわせて、入場者プレゼント第1弾と劇場グッズの情報も発表された。
【写真】入場者プレゼント第1弾の描き下ろしミニ色紙（11種）
ラブライブ！シリーズの第5作目として、アプリゲーム「Link! Like! ラブライブ！」などで展開中の『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』。本作は、その完全新作アニメーション化となる。
それは、花帆たちが1年をかけて追いかけてきた、すべての人が“いつかきっと”花咲くステージ。その第一歩。あの日、卒業生たちと誓った約束が叶う、やっと届いた夢の日。それは、卒業を控えた103期生にとって、蓮ノ空の生徒として仲間と過ごせる最後の1日でもあった。
――それでも、少女たちは精一杯に”青春”（いま）を駆け抜ける。これは、花咲こうともがき続けた少女たちの「みんなで叶える物語（スクールアイドルプロジェクト）」。
このたび、新たな出会いと奮闘するメンバーの姿を捉えた本予告が解禁された。4月に蓮ノ空女学院への入学を控えた錦上マイカと令沢葵のふたりが、花帆たちの開催するイベント「Bloom Garden Party」を訪れ、撮影班に任命される様子のほか、“花咲く”ために奮闘するスクールアイドルクラブの面々が生き生きと描かれている。
また、入場者プレゼント第1弾は、「描き下ろしミニ色紙（全11種・ランダム）」に決定した。キャラクターデザイン・飯塚晴子による描き下ろしイラストを使用した特別仕様で、ごくまれに各キャストの直筆サイン入りもある。さらに、「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 6th Live Dream 〜Bloom Garden Party〜＜Bloom Garden Party Stage／埼玉公演＞」チケット2次先行抽選申込券も封入。配布期間は5月8日〜14日。特典は各劇場なくなり次第終了となり、1回の鑑賞につき1点が配布される。
さらに、劇場グッズ情報も解禁され、スクールアイドルクラブのメンバーをあしらったアイテムが多数ラインナップ。パンフレットや、劇中を再現した「Bloom Garden Partyパーカー」など、全16アイテムが5月8日より上映劇場で販売される。取扱商品は劇場ごとに異なるため、ラインナップや詳細は公式サイトのGOODSページで確認してほしい。
そして、上映劇場では本編を収録したBlu-ray Disc（全4形態）の発売も発表。スリーズブーケ版／DOLLCHESTRA版／みらくらぱーく！版／Edel Note版の4種が用意され、発売日は5月8日、価格は各5000円（税抜）となる。
『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』は、5月8日より全国公開。
【写真】入場者プレゼント第1弾の描き下ろしミニ色紙（11種）
ラブライブ！シリーズの第5作目として、アプリゲーム「Link! Like! ラブライブ！」などで展開中の『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』。本作は、その完全新作アニメーション化となる。
――それでも、少女たちは精一杯に”青春”（いま）を駆け抜ける。これは、花咲こうともがき続けた少女たちの「みんなで叶える物語（スクールアイドルプロジェクト）」。
このたび、新たな出会いと奮闘するメンバーの姿を捉えた本予告が解禁された。4月に蓮ノ空女学院への入学を控えた錦上マイカと令沢葵のふたりが、花帆たちの開催するイベント「Bloom Garden Party」を訪れ、撮影班に任命される様子のほか、“花咲く”ために奮闘するスクールアイドルクラブの面々が生き生きと描かれている。
また、入場者プレゼント第1弾は、「描き下ろしミニ色紙（全11種・ランダム）」に決定した。キャラクターデザイン・飯塚晴子による描き下ろしイラストを使用した特別仕様で、ごくまれに各キャストの直筆サイン入りもある。さらに、「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 6th Live Dream 〜Bloom Garden Party〜＜Bloom Garden Party Stage／埼玉公演＞」チケット2次先行抽選申込券も封入。配布期間は5月8日〜14日。特典は各劇場なくなり次第終了となり、1回の鑑賞につき1点が配布される。
さらに、劇場グッズ情報も解禁され、スクールアイドルクラブのメンバーをあしらったアイテムが多数ラインナップ。パンフレットや、劇中を再現した「Bloom Garden Partyパーカー」など、全16アイテムが5月8日より上映劇場で販売される。取扱商品は劇場ごとに異なるため、ラインナップや詳細は公式サイトのGOODSページで確認してほしい。
そして、上映劇場では本編を収録したBlu-ray Disc（全4形態）の発売も発表。スリーズブーケ版／DOLLCHESTRA版／みらくらぱーく！版／Edel Note版の4種が用意され、発売日は5月8日、価格は各5000円（税抜）となる。
『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』は、5月8日より全国公開。