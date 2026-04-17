読むのが難しいと思う「東急池上線の駅」ランキング！ 2位「御嶽山」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の季節も落ち着き、新しい環境での生活にも少しずつ慣れてきた方が多いのではないでしょうか。心機一転、普段使い慣れない路線の路線図を眺めてみると、意外な読み方の駅名に驚かされることがあります。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「東急池上線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「見るからに難しい。実際に読めないから」（20代女性／東京都）、「漢字が難しい」（40代女性／京都府）、「『御嶽山』は“御嶽”の読みが難しく、地名として馴染みがないので読みづらいと感じました」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「荏原も中延も知らないと難しい」（50代男性／埼玉県）、「一文字目の『荏』を『えばら』と読ませるのは、地名特有の難しい読み方だと感じるから」（30代女性／長崎県）、「最初の漢字の読み方がわからない」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「東急池上線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：御嶽山／61票大田区北嶺町に位置する御嶽山（おんたけさん）駅。駅名の由来となった「御嶽神社」が駅のすぐそばにあり、古くから信仰の地として知られています。池上線はこの駅付近で東海道新幹線や横須賀線と立体交差しており、鉄道ファンにも人気のスポット。漢字自体は馴染みがあるものの、読み方に迷う人が多いようです。
回答者からは「見るからに難しい。実際に読めないから」（20代女性／東京都）、「漢字が難しい」（40代女性／京都府）、「『御嶽山』は“御嶽”の読みが難しく、地名として馴染みがないので読みづらいと感じました」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：荏原中延／107票品川区中延に位置する荏原中延（えばらなかのぶ）駅。周辺には「中延商店街（なかのぶスキップロード）」や「荏原町商店街」など、活気ある商店街が広がる下町情緒豊かなエリアです。「荏原」という漢字の読みが難しく、さらに「中延」と続くことで初見では正しく読めないという声が圧倒的に多く集まりました。
回答者からは「荏原も中延も知らないと難しい」（50代男性／埼玉県）、「一文字目の『荏』を『えばら』と読ませるのは、地名特有の難しい読み方だと感じるから」（30代女性／長崎県）、「最初の漢字の読み方がわからない」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)