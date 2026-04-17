4月17日未明、熊本市中央区の路上で強盗事件があり、警察が犯人の行方を追っています。

【写真を見る】「お金を下さい」男2人が50代男性から2万円奪い逃走 熊本市の路上で強盗事件

警察によりますと、4月17日午前4時40分ごろ、熊本市中央区慶徳堀町の路上に車を止めていた50代男性から「2人組に襲われて金をとられた」と110番通報がありました。

現場は熊本市電「河原町」電停近くの道路で、2人組の男が男性の車に近づき、開いていた運転席の窓からナイフのようなものを突きつけました。

男達は片言の日本語で「お金を下さい」と話し、助手席のバッグから約2万円を奪いました。

被害男性は、ナイフのようなものが顔に当たり、軽傷です。

2人組の男はともに30代くらいで、１人は身長160センチから165センチ、グレーの長袖Tシャツに黒のズボンをはいていました。

被害に遭った男性は「2人のうち、少なくとも1人は見た目、話し方から外国人のようだった」と説明しているということです。

2人は、JR熊本駅方面に歩いて逃げたとみられ、警察が行方を追っています。