エミー賞史上最多18冠に輝いたドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2より、初の撮影現場映像が公開された。

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主演と製作を兼任する真田広之が登場し、作業姿で「『SHOGUN 将軍』シーズン2は……」とカメラに告げると、吉井虎永の姿に変わって「製作中です」と続ける。

映像では、シーズン2より新たな登場人物「和忠（かずただ）」役として加わる目黒蓮が刀を扱う姿のほか、撮影中の現場の様子が切り取られている。

撮影は2026年1月よりカナダ・バンクーバーにて行われている。時代設定はシーズン1から10年後、異なる世界から来た2人の男たちの運命が複雑に絡み合う、史実からインスピレーションを得た物語が描かれるということだ。

米FX製作、ディズニープラス配信のドラマ「SHOGUN 将軍」は日本の戦国時代を描く時代劇。主演・製作を務める真田広之が「本物らしさ」の再現に徹底し、世界的な評価を受けた。エミー賞をはじめ世界中の賞を席巻。好評を受けてシーズン2の製作が決定した。

「SHOGUN 将軍」シーズン2には、目黒のほか新キャストとして水川あさみが綾（あや）役、窪田正孝が日向（ひゅうが）役、金田昇が秀信（ひでのぶ）役、榎木孝明が伊藤（いとう）役、國村隼が郷田（ごうだ）役をそれぞれ演じる。

シーズン1からは、主人公・吉井虎永役の真田広之、英国人航海士・按針役のコズモ・ジャーヴィス、落葉の方役の二階堂ふみ、戸田広勝役の阿部進之介、樫木央海役の金井浩人、桐の方役の洞口依子、マルティン・アルヴィルト司祭役のトミー・バストウ、吟（ぎん）役の宮本裕子、佐伯信辰役の奥野瑛太、お菊役の向里佑香が続投する。

脚本はシーズン1からジャスティン・マークス＆レイチェル・コンドウが続投。監督にはシーズン1からヒロミ・カマタ（第6話『うたかたの女たち』）と福永壮志（第7話『線香一本の時』）が復帰し、新たにマークスが監督チームにも加わるほか、「ロキ」のケイト・ヘロン、「ピーキー・ブラインダーズ」などのアンソニー・バーンも参加する。

ディズニー傘下のFXが製作した「SHOGUN 将軍」シーズン1はディズニープラスで全話独占配信中。

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