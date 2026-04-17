生まれ育った町で、世界の猛者たちを相手にする。子どもの頃には想像もしなかった世界で、今、自分は戦っている。

北海道・旭川出身のリベロ、外崎航平は噛みしめるように言った。

「オリンピックで連覇したセッターが、旭川でプレーをする日が来るなんて考えもしなかったし、その人と自分が試合をするなんてありえないと思っていた。ＳＶリーグというトップの舞台で、地元で試合を見せられることは本当に価値がある。ここに立てること自体、それだけでも僕にとってはありがたいです」

１９９７年生まれの28歳。旭川から高校は札幌の東海大四高（現・東海大札幌）へ進み、大学は上京し東海大へ。卒業後は当時Ｖ２リーグのヴィアティン三重に入団し、２０２２／２３シーズンから地元・北海道のヴォレアス北海道へ加入した。すぐに出場機会をつかみ、Ｖ２優勝に貢献。チャレンジマッチで勝利し、23年からは現在のトップカテゴリーのＶ１リーグへ昇格を果たし、外崎はＳＶリーグでもリベロとして出場を重ね、今季はレギュラーラウンド２試合を残し、サーブレシーブ成功率５３．６％、全選手の中で首位を走る。

バレーボールはチームスポーツとはいえ、スキルや戦術、両面においてサーブの強度が年々増す中、個人としても首位に立ち、チームランキングでも全体１位の44.6％と自身だけでなく、チームにも貢献する。もともとサーブレシーブ能力に定評はあったが、数字に裏付けされる好調の背景にはどんな理由があるのか。外崎の回答は、実に具体的だった。

「相手チームのサーブの傾向を以前に勉強するのはもちろん、試合の状況によってどこを狙いたいか。どんなことを考えて打ってくるかを想像して、その都度対応する。今年からルールが変わって、（サーバーの）トスが上がった瞬間に（自チームのアウトサイドヒッターと）ポジションをスイッチできるようになったので、どのタイミングで変わるか。変わらないか。変わると見せてあえて変わらないのか。そういう駆け引きができるようになったのも僕個人としてはとても楽しいし、難しいサーブに対してもここまでは自分がカバーして返す、ということ自体も、リベロとして楽しみを感じながらできています。終盤になってもその気持ちのまま、シーズンを通してやり続けてこられたことも、自分の中では自信になっています」

とはいえ、どれだけ研究を重ねて対策を練り、技術を高めるべく練習を重ねても上には上を行くサーバーもいる。しかもビッグサーバーは１人や２人に留まらず、ビッグサーバーや多彩なサーブを武器とする選手を多く擁するチームもある。レギュラーラウンドで上位を走るサントリーサンバーズ大阪や、大阪ブルテオンはまさにその象徴なのだが、相手が強ければ強いほど面白い。そして個対個で戦うのではなく、チームとしてどう戦うか。その要となるのがリベロというポジションの醍醐味、とばかりに外崎は笑みを浮かべる。

「相手にブレイクされることが続くと、受ける側としてはしんどいな、と感じることもあります。でもその状況をどう打破するか。アウトサイドだけでなく、オポジットやミドル（ブロッカー）、１つのサーブに大してどれだけ準備できるかというのも楽しいし、リベロの自分がすべてを返せるケースばかりではないので、いかに周りをコントロールできるか。パスをしてから攻撃に入る選手たちをどれだけ助けられるか、というのも自分の役割なので、チーム全体のパスの成功率が高いというのは１つの成果だと思っています」

まさに“守護神”と言うべき存在であることを証明するのは数字だけでない。証言者もいる。共にサーブレシーブを担うアウトサイドヒッターの染野輝。今季、サントリーサンバーズ大阪からレンタル移籍で加入し、攻守両面において存在感を発揮してきた。

アウトサイドヒッターの染野はサーブレシーブをしてから攻撃に入る回数が多いため、相手からは少しでも攻撃準備を遅らせようとサーブで狙われる機会も多い。そんな状況を少しでも打破するために不可欠なのが、外崎の存在や的確な指示だと明かす。

「航平さんがいると安心感が違う。僕はパスヒッターなので、どこまで自分が取りに行くか。その都度考えて動かないといけないんですけど、航平さんだと安心して任せられる。ＳＶリーグ全員のサーバーの傾向や得意なコースを僕も映像で見て、頭に入れているつもりですけど、航平さんはそれ以上で、どんなサーブが来るかというだけでなく僕のポジショニングも随時指示を出してくれるので、安心して動けるし、崩された時や相手のビッグサーバーのサーブが続いた苦しい状況でもＡパスを返してチームを落ち着かせてくれる。さすがスペシャリストだな、と思うし、それがランキング１位の実力だと思います」

染野が言うように、外崎の各チームや選手に対する“サーブ評”は的確だ。たとえば４月４、５日に対戦した大阪ブルテオンの西田有志、甲斐優斗、富田将馬、試合の中でサービスエースを含めブレイクを重ねた選手たちのサーブについても、具体的に何がよかったか。狙うコースや緩急をつけるタイミング、回転の違いを具体的に述べるだけでなく、どのように対処をすればいいかといった対策面まで話が及ぶ。聞けば聞くほど、なるほど、と何度も頷きたくなるような、プレーだけでなく言葉でもバレーボールの面白さを体現する選手なのだが、そんな外崎が「とにかくすごかった」と脱帽したのが、冒頭でも触れた“オリンピックで連覇したセッター”、フランス代表で東京、パリ五輪を連覇し、今季大阪ブルテオンに加入したアントワーヌ・ブリザールだ。

「試合を通してすべてのプレー、本当に１点１点を楽しみながらいろんな（トスの）上げ方をしてくるし、ツーアタックや上げると見せてフェイクを入れたり、とにかく面白いしうまい。ああいう素晴らしいクオリティを見せてくれること自体がすごいことだし、僕たちもそこに相対することが楽しい。見ている人たちにもバレーボールの面白さを見せられる絶好のチャンスだと思います」

ＳＶリーグは東京、大阪、愛知といった政令指定都市を含む多くの大都市を拠点とするクラブや、大企業の支援を受けるクラブがほとんどである中、ヴォレアス北海道のホームゲームが行われるリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館は決して大きな会場ではないし、チーム名につくような大企業の支援もない。だがＶ３の頃から変わらぬホームゲームの演出やクラブコンセプトは一貫していて、足を運べば会場には熱気がある。そして自チームだけでなく相手チームもリスペクトし、観客に対しても「今何が起きているのか」といった状況の説明や見どころを丁寧に、温かく言葉で伝えてくれる心地よいＭＣも含めたホームゲームは、ヴォレアス北海道の選手はもちろん、対戦相手からも好評だ。

旭川での２戦目でＰＯＭに選出されたブリザールも「とても素晴らしいチームで、素晴らしい雰囲気だった」と称賛し、主将の西田はこう言った。

「僕が北海道で最初に来た場所が旭川で、それはヴォレアスがあったから。対戦相手ではありますが、これからも一緒に、この素晴らしい環境、雰囲気の中でバレーボールを盛り上げていきたいです」

４月15日の理事会で継続審議となっていたライセンスが交付され、ヴォレアス北海道は来季もＳＶリーグへの参戦が決まった。来季はＶリーグで準優勝した北海道イエロースターズの参戦も決まり、“北海道ダービー”が実現する。

より最高の舞台で、最高のバレーボールを魅せるべく。外崎が言った。

「これからもたくさんの人たちにバレーボールの魅力を伝えられるように、もっとプレーもメンタル面でも成長して、旭川で、すごい選手たちと戦いたいです」

今季の試合は残り２つ。18、19日に日本製鉄堺との対戦で、すべてを出し尽くす。サーブレシーブ成功率１位の外崎、２位の森愛樹（日本製鉄堺ブレイザーズ）、両選手の守備範囲や周囲へのアプローチ、リベロ対決もバレーボールの楽しさ、魅力を伝える１つの要素になるはずだ。