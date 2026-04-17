【冒険家エリオットの千年物語】 6月18日 発売予定（Steam版のみ6月19日） 価格： 通常版/ダウンロード版 7,480円 コレクターズエディション 22,990円 デジタルデラックス版 8,580円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人（※ローカル2Pプレイにも対応）

スクウェア・エニックスは、6月18日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Windows/Steam用アクションRPG「冒険家エリオットの千年物語」のゲーム情報を公開した。Steam版のみ6月19日発売予定。

本作は、ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」シリーズで初となる完全新作アクションRPG。今回は、本作に登場する4つの時代の物語より、魔力で繁栄を極めた「魔法の時代」についての情報が公開された。キャラクターやシステム、ミニゲーム「フェイの魔法レッスン」などについて紹介する。

Age：魔法の時代

時間を遡りエリオットたちが辿り着いた荒廃した「再建の時代」よりさらに過去にあたる「魔法の時代」。この時代の人類は蛮族すらも退けるほどの魔法を利用した技術によって繁栄を極めていた。しかし、この繁栄の後に訪れるのは荒廃した世界。きっとこの時代のどこかで歯車が食い違ってしまったのだろう。

ウェイゼン

蛮族ひしめくフィレビルディア大陸には似つかわしくないほどの華美な建物が並ぶ魔法の国。ウェイゼンの繁栄は、絶えず新しい魔法技術を追求する「フォザワール研究所」と人々の生活を豊かにするための魔法を理念として掲げる「フォマニット研究所」に支えられている。人々の生活は魔法なしには成立せず、魔法技術の研究は今もなお続いている。

キャラクター

ファウスタ

CV:大原 さやか

かつて「フォザワール研究所」に所属していたが独立し、「フォマニット研究所」を立ち上げ、所長を務めている博識な女性。研究に対して真摯で厳格な姿勢を貫いており、その人柄から部下に深く信頼されている。

マーニー

CV:鈴代 紗弓

「フォマニット研究所」に所属する研究者。魔法を使った技術、特に機械工学系の分野に明るく、魔法生物の試験運用なども実際に行なっている。ファウスタ所長を尊敬し、その理念である「人の生活を豊かにするための魔法」に深く共感し自身もその道を志している。

ヒルデブラント

CV:速水 奨

「フォザワール研究所」の所長。成果を最優先する現実主義者だが、優れた研究手腕で数々の功績を残し、若くして所長に就任した。革新的な開発成果は常に注目を集め、街の人々からも高く評価されている。

イカロス

CV:内田 夕夜

「ウェイゼン」を代々治める筆頭貴族。街を統治する責務を果たすための努力を惜しまない、厳格で真面目な性格。危険を顧みず研究を進める「フォザワール研究所」の状況に懸念を抱いており、ファウスタに助言を求めるなど、協力関係を築いている。

システム

武器の強化

エリオットを支える7つの武器は冒険の中で手に入れることができる。中には同じ武器種でもより強力なものが存在し、通常攻撃の威力はもちろん、より強化した必殺技も放てるようになる。様々な時代のダンジョンに隠された武器を見つけることで、冒険を有利に進められる。

ストーリーの本筋とは関係のないダンジョンにより強い武器が眠っていることも。未踏破のダンジョンを見つけたら寄り道をしてみよう

武器が強くなれば、他の武器との組み合わせや魔石のカスタマイズなどこれまで以上に戦略の幅は広がる。新しい武器を手に入れたら新しい戦術を考えてみよう

魔石強化

武器に様々な効果をもたらす魔石には、同じ種類の効果でもレアリティによってより強力な魔石が存在する。魔石生成を行なうほど、高いレアリティの魔石が生まれやすくなる。

ハンマーの魔石「雷光の槌」は必殺技発動時に雷を発生させる魔石。レアリティが上がると雷が増え、より広い範囲の敵を攻撃できる

一度に装備できる魔石には限りがあり、強力な魔石ほど装備するコストが大きい。レアリティが上がれば装備するコストも下がるため、より柔軟なカスタマイズを楽しめる

冒険の楽しみ

フェイの魔法レッスン

フェイが新しい魔法を覚えるとミニゲーム「フェイの魔法レッスン」を遊ぶことができる。覚えた魔法を駆使してゲームをクリアすれば、獲得したスコアに応じてゲーム内BGMを鑑賞できる「レコード」がもらえる。

「フェイの魔法レッスン」はメニュー画面から挑戦できる

「レコード」もメニュー画面から聞くことができる。総合スコア以外にもミニゲームの道中で「レコード」を拾うことがある。

【「シッソー」のレッスン】

「シッソー」の魔法で雪の坂道を駆け抜けて道中のスコアを集めるミニゲーム。雪崩に巻き込まれる前にゴールできれば追加のスコアがもらえる

【「ワープ」のレッスン】

マグマのステージの足場を飛び回るミニゲーム。動いたり沈んだりする足場やワープでしか抜けられない壁など、様々なギミックが迫りくる

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