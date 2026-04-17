モデルの畑野ひろ子さんは4月14日、自身のInstagramを更新。17歳を迎えた長女の誕生日ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：畑野ひろ子さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの畑野ひろ子さんは4月14日、自身のInstagramを更新。17歳を迎えた長女の誕生日を祝福しました。

【写真】畑野ひろ子の長女の誕生日ショット

「素敵な一年になりますように」

畑野さんは「HAPPY BIRTHDAY　長女17歳　おめでとう」とつづり、1枚の写真を投稿。顔を隠した長女が誕生日のバルーンが飾られた壁を背景に、花束を抱えたかわいらしい姿です。美人の雰囲気が漂っています。

ファンからは、「お誕生日おめでとうございます！」「あっという間に17歳ですね」「素敵な一年になりますように」「早いね〜」と、祝福の声が多く上がりました。

ピラティスに取り組む姿も披露

自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している畑野さん。15日の投稿では「ピラティス記録」とつづり、ピラティスに取り組む姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)