「早いね〜」畑野ひろ子、美人な雰囲気漂う17歳長女の誕生日ショット公開！ 「あっという間に17歳ですね」
モデルの畑野ひろ子さんは4月14日、自身のInstagramを更新。17歳を迎えた長女の誕生日を祝福しました。
【写真】畑野ひろ子の長女の誕生日ショット
ファンからは、「お誕生日おめでとうございます！」「あっという間に17歳ですね」「素敵な一年になりますように」「早いね〜」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】畑野ひろ子の長女の誕生日ショット
「素敵な一年になりますように」畑野さんは「HAPPY BIRTHDAY 長女17歳 おめでとう」とつづり、1枚の写真を投稿。顔を隠した長女が誕生日のバルーンが飾られた壁を背景に、花束を抱えたかわいらしい姿です。美人の雰囲気が漂っています。
ファンからは、「お誕生日おめでとうございます！」「あっという間に17歳ですね」「素敵な一年になりますように」「早いね〜」と、祝福の声が多く上がりました。
ピラティスに取り組む姿も披露自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している畑野さん。15日の投稿では「ピラティス記録」とつづり、ピラティスに取り組む姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)