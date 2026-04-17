「親孝行やん」はるな愛、母親との顔出しショット公開「やっぱりお母様もお綺麗だった」「若いやん？」
タレントのはるな愛さんは4月16日、自身のInstagramを更新。母親との顔出しショットを公開しました。
【写真】はるな愛＆母親の顔出しショット
ファンからは、「あいちゃんママに似てるね」「お母さん可愛らしい」「良い時間だね」「おばちゃん元気そうでなにより」「やっぱりお母様もお綺麗だった」「オカン、若いやん？」「親孝行やん」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】はるな愛＆母親の顔出しショット
「おばちゃん元気そうでなにより」はるなさんは「最近ママが番組の収録でよく東京に呼んでもらいます ママとの時間嬉しい」とつづり、7枚の写真を投稿。番組収録で東京を訪れた母親と過ごした様子を披露しています。1枚目は収録後のツーショットで、はるなさんは華やかなメイクと衣装姿。6枚目は2人で過ごしたプライベートな親子ショットで、ナチュラルメイクでリラックスしたはるなさんの笑顔が印象的です。
撮影オフショットも披露自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開しているはるなさん。13日の投稿では「旅するロケでした！！出会いあり。笑いあり。涙あり」とつづり、撮影オフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)