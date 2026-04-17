1児の母・宮崎宣子アナ、息子への“人生初”の手作り弁当を披露「愛情たっぷり」「おいしそうです」 幼稚園のお弁当記録に反響
元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサー（46）が14日、自身のインスタグラムを更新。「人生初の息子の4日間のお弁当記録」「#幼稚園」とつづり、長男（2）のための手作り弁当を紹介した。
【写真】「愛情たっぷり」「おいしそう」息子への“人生初”の手作り弁当披露の宮崎宣子アナ
5日の投稿で「保育園でお別れ会をしてもらいました」と伝えていた宮崎。この日の投稿では「#幼稚園」のハッシュタグを添え、新生活がスタートしていることを報告した。
長男は人生で初めてお弁当ライフを送っているそうで、最初の4日間の弁当を写真で紹介。
宮崎は「ヤバい!!人生初のお弁当が、ほぼ同じメニュー 息子よ、すまん 卵が、苦手らしく卵焼きはしばらくおやすみして、慣れない生活でお弁当くらいは好きなものをと、ハンバーグとウィンナー、ブロッコリーを入れてたら、ほぼ同じ」「ちくわとカボチャ→コロッケ→ほうれん草の胡麻和え→しめじの胡麻和えに変えただけ なかなか他に入れられるスペースもなく、お弁当って難しい」と、弁当作りに奮闘している日々の様子を明かしていた。
コメント欄には「全然やばくない」「愛情たっぷりなお弁当です」「おいしそうです」「お母さん頑張って！」「一歩一歩、少しづつ！」「うちも来年から週3でお弁当です!!めっちゃ参考にさせていただきます!!ありがてー」といった、共感やエールなどが寄せられている。
宮崎アナは、大学卒業後の2002年4月に日本テレビに入社し、12年に退社。フリーに転身した。プライベートでは、11年に前夫と結婚し、14年に離婚。21年12月に再婚し、23年10月に第1子男児を出産した。
【写真】「愛情たっぷり」「おいしそう」息子への“人生初”の手作り弁当披露の宮崎宣子アナ
5日の投稿で「保育園でお別れ会をしてもらいました」と伝えていた宮崎。この日の投稿では「#幼稚園」のハッシュタグを添え、新生活がスタートしていることを報告した。
長男は人生で初めてお弁当ライフを送っているそうで、最初の4日間の弁当を写真で紹介。
コメント欄には「全然やばくない」「愛情たっぷりなお弁当です」「おいしそうです」「お母さん頑張って！」「一歩一歩、少しづつ！」「うちも来年から週3でお弁当です!!めっちゃ参考にさせていただきます!!ありがてー」といった、共感やエールなどが寄せられている。
宮崎アナは、大学卒業後の2002年4月に日本テレビに入社し、12年に退社。フリーに転身した。プライベートでは、11年に前夫と結婚し、14年に離婚。21年12月に再婚し、23年10月に第1子男児を出産した。