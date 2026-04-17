BTS・V、“制服姿”も話題に！出演CMが5日で6100万回再生突破…驚異の影響力を証明

BTS・Vの人気が、出演CMにも大きな影響を与えている。

韓国のコーヒーチェーンCOMPOSE COFFEEは、専属モデルを務めるVとともに展開した2026年の新規広告キャンペーン『その夜、私たちのデカフェ』の映像が、公開からわずか5日で累計再生回数6100万回を突破したと発表した。

【画像】V、30歳で制服姿に！青春CMが話題

今回のキャンペーンは、本編公開前から大きな関心を集めていた。

まず公開されたティザー映像は、公開から1日で再生回数1300万回を記録。その後公開された本編も、公開5日で累計6100万回を超えた。

ヒットの背景には、「デカフェコーヒーの特性を感性的なストーリーテリングで表現した、洗練された演出」がある。V特有の独自の雰囲気に加え、短編映画を思わせるアナログ撮影技法、そして学生時代の青春ストーリーを組み合わせることで、高い没入感を生み出した。

（画像＝COMPOSE COFFEE）V

特に、夜遅くまで勉強するVとヒロインの感情をつなぐ要素としてデカフェコーヒーを設定し、「時間に縛られず楽しめるコーヒー」というメッセージを自然に伝えている。商品をストーリーの中に溶け込ませ、ブランド体験を効果的に印象づけたとの評価だ。

今回の広告は短い映像ながら、青春ドラマのような雰囲気が印象的だ。SNS上では「まるで映画のワンシーンみたい」「30歳でも制服に違和感がない」「Vの演技が自然で引き込まれる」といった反応が相次いでいる。

COMPOSE COFFEEは、健康志向の“ヘルシープレジャー”トレンドに合わせてデカフェカテゴリーを拡大している。現在、全6種類のメニューを展開し、多様な顧客層のニーズに応えている。

同社の関係者は「Vの感性とブランドストーリーが自然に調和し、オンライン・オフライン全体で幅広い反響を得ている」とし、「今後も顧客のライフスタイルを反映したメニューとブランド体験を拡充していく計画だ」と明らかにした。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。