子どもが家を出る――本来なら喜ばしいはずの“独り立ち”が、ある日突然、家計と家族関係のバランスを揺るがす引き金になることがあります。長年、実家暮らしの子どもが入れていた生活費に支えられてきた家庭ほど、その影響は小さくありません。本記事では、子どもの独り立ちをきっかけに家計と心のバランスを崩してしまう背景と、現実的な対処法について、トータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が詳しく解説します。

「いやよ、出ていかないで」思わず口をついた一言

田中和子さん（69歳・仮名）は、夫の正雄さん（72歳）と長女の由美さん（43歳）との3人暮らしです。

「お母さん、私、一人暮らししようと思うの」

ある日の夕食後、いつものようにテレビを見ていたとき、由美さんが突然切り出しました。

「え……今さら？ どうして急に？」

由美さんは仕事に追われるうちにタイミングを逃し、実家での生活が当たり前になっていました。しかし、ずっとこのままでは駄目だと決意したというのです。「親に甘えてばかりはいられない」――由美さんの独立は、親を思う気持ちと、自分の将来を見据えた末の決断でした。

しかし、和子さんは動揺し、言葉を失いました。頭に浮かんだのは、これまで当たり前のように続いてきた生活のこと。これからも変わらないと思っていたのに……。そう思った瞬間、不安が一気に押し寄せました。



「お願い、出ていかないで」

思わずそう口にすると、自分でも驚くほど感情があふれ、涙が止まりません。しかし、由美さんの決意はすでに固まっていました。

「助かっていた」はずが「頼りきっていた」

かつては「早くお嫁に行きなさい」と言っていた和子さんでしたが、それは由美さんが30代だったころまで。今や「娘が家にいてくれて助かる」と感じていました。

それは、家に誰かがいる安心感、買い物や家事を分担できる気楽さ。そして毎月8万円の生活費です。

由美さんは毎月8万円を家に入れており、そのお金は、食費や光熱費の一部として組み込まれていました。娘のお金は、いつの間にか「助かる」から「前提」に変わっていたのです。

夫婦の年金は月20万円ほど。これまでは、そこに由美さんが家計に入れる8万円を加え、月28万円で生活することができました。家計は一見安定しているように見えていましたが、実際にはその8万円に大きく依存していました。

年間96万円の減少が突きつける現実

由美さんが家を出て行くと、当然ながら毎月8万円は入ってきません。年間にすると96万円の減収です。

この影響は想像以上に大きいものでした。食費を削るために買い物の回数を減らしたり、エアコンの使用を控えたり、趣味や外出を我慢したり……和子さん夫婦は、日々の生活の質を低下させることを余儀なくされました。

さらに和子さんたちを苦しめたのは、お金の余裕がないことによる精神的な圧迫です。これまでなら気にせず支払えていた医療費や冠婚葬祭費も、「今月は大丈夫だろうか」と不安を感じるように。

静まり返った家と、埋まらない夫との距離

変わったのは家計だけではありません。由美さんが引っ越した後、家の中は驚くほど静かになりました。朝も夜も、聞こえるのはテレビの音だけ。

これまで自然にあった会話が消え、夫婦2人だけの時間が増えたものの、長年娘を中心に回っていた生活の中で、夫婦の会話は意外なほど少なかったのです。

「何を話せばいいのかわからないし、一緒にいても気まずい」

そんな毎日が、じわじわと和子さんの心を締めつけていきました。和子さんは後に、「あのとき本当に辛かったのは、お金よりも心だったかもしれない」と振り返ります。

この先ずっと夫と2人なのかという不安や、自分の役割がなくなったような喪失感、娘に頼っていた現実を突きつけられた戸惑い……それらが押し寄せていたのです。

家計だけでなく「関係性」も見直す必要がある

このケースで重要なのは、「お金の問題」と「心の問題」が密接に絡み合っていることです。

もし家計に余裕があれば、娘の独立にここまで強く動揺しなかったかもしれません。また、心の自立ができていれば、家計の変化にも冷静に対応できた可能性もあります。

つまり、

・子どもの収入に依存した家計

・子どもに支えられる前提の生活

・夫婦関係の希薄さ

これらが重なったとき、変化に対する耐性が極端に弱くなってしまうのです。

立て直しは「現実を見ること」から

由美さんが独立してしばらくすると、和子さんはようやく現実を見つめるようになりました。娘にすがって迷惑をかけるような親であってはならないーーそう自覚したのです。

まず取り組んだのは、現状の正確な把握です。「何にいくら使っているのか」を書き出してみると、意外にも削減できる支出が見えてきました。

加入したままの保険の見直し、使っていないサブスクの解約、スマホ料金のプラン変更。これだけで、月2万円以上の削減に成功したのです。

さらに和子さんは、「家にいると考え込んでしまうから」と、週2回スーパーの品出しのパートを始めます。月3万円ほどの収入は、家計だけでなく気持ちの支えにもなりました。

手放すことは、失うことではない

さらに時間が経つにつれ、夫婦の関係にも変化が生まれます。最初はぎこちなかった会話も、少しずつ増えていきました。

「川べりの桜、かなり花が開いてきたよ」

「そうか、明日一緒に散歩にいくか」

こんな小さなやり取りの積み重ねが、関係をゆっくりと変えていったのです。

和子さんは最後に「最初は不安しかありませんでした。でも今は、これでよかったと思っています」と話しています。

総務省統計局「労働力調査（2024年平均）」によると、35歳から54歳の未婚者のうち、親と同居している人は全国に約511万人います。実家で暮らしながら、家にお金を入れ、親と生活を共にする。そうした形は、多くの家庭で“当たり前の選択肢”として存在しています。

しかし、もし子どもが家を出る決断をしたのであれば、その一歩を心から応援したいもの。子どもの自立は、本来喜ばしい出来事です。

子どもが家を出ていくとき、多くの親は「寂しさ」や「不安」を感じます。しかし、独り立ちを決意した子どもを手放すことは、決して子どもを失うことではありません。それは、親自身がもう一度自立するための、大切なきっかけでもあるのです。

いずれ訪れるかもしれない変化だからこそ、「子どもがいなくなった後の生活」を前提に、一度立ち止まって考えてみることが、先々の安心につながります。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®