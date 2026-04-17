インフォメティス<281A.T>は商い増勢のなか底値離脱の動きにある。同社は家庭で使用する電気の最適化や事業者向けエネルギー管理システムなど、電力利用効率の向上に資する各種サービスを提供する。エネルギー関連データを独自ＡＩで分析・解析するのが強みだ。中東情勢の混乱に伴うエネルギー価格高騰の影響で電気代の上振れリスクが増大するなか、今後節電の機運が高まる公算が大きく、これが同社の事業環境に追い風となる可能性がある。



業績面では、大口顧客との取引終了により前２５年１２月期は苦戦したが、今期は回復を見込む。売上高は前期比６割近いプラスで、営業赤字幅は縮小する見通しだ。足もと株価は上値を慕う動きをみせ、８００円台半ばを横に走る２００日移動平均線との下方カイ離解消が視野に入ってきた。直近で信用規制が入っている点には注意しつつも、ここからの一段の上値追いに期待したい。（イ）



出所：MINKABU PRESS