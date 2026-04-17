食堂空間で味わう新提案！ 優食「FABEX東京 2026」出展

記事ポイント 優食が「FABEX東京 2026」で豆腐干食堂の世界観を表現したブースを展開します。展示は東京ビッグサイトで4月15日から17日まで実施されます。試食では高たんぱく質で低糖質な豆腐干カレーなどの魅力を体験できます。 優食が「FABEX東京 2026」で豆腐干食堂の世界観を表現したブースを展開します。展示は東京ビッグサイトで4月15日から17日まで実施されます。試食では高たんぱく質で低糖質な豆腐干カレーなどの魅力を体験できます。

優食が、業務用食品展示会「FABEX東京 2026」に出展します。

優食のブースは、「豆腐干食堂」の世界観を表現した空間で新しい食の提案を行います。

優食の展示は、豆腐干を使ったメニューと商品開発力をまとめて知りたい読者に注目の内容です。

優食「FABEX東京 2026」出展

イベント名：FABEX東京 2026開催日：2026年4月15日から4月17日会場：東京ビッグサイト 東展示棟 第2ホール小間番号：F-H39

優食のブースは、温かみのある素材や照明で食堂らしい雰囲気をつくります。

優食の空間設計は、来場者が実際の提供シーンや導入後の活用イメージを描きやすい構成です。

試食メニュー

提供予定：ほろほろチキンと爽やかハーブ グリーンカレー提供予定：骨つきチキンと野菜の甘み スープカレー提供予定：コク旨ポークとゴロゴロひよこ豆マサラカレー提供予定：豆腐干とザーサイの中華和え

豆腐干食堂のレトルトシリーズ第1弾は、豆腐干を平打ち麺のように仕立てた本格カレーです。

豆腐干食堂のメニューは、高たんぱく質と低糖質の特長を保ちながら、スパイスや具材のうまみをしっかり楽しめます。

共同出展

SANTSUとの共同出展は、グループ全体の商品開発力を伝える構成です。

SANTSUの展示は、佃煮、水産惣菜、バキュームフライ製品、チルド野菜加工品まで幅広い開発対応を紹介します。

栄養成分

エネルギー：214kcal（100gあたり）たんぱく質：23.0g（100gあたり）脂質：12.5g（100gあたり）炭水化物：2.8g（100gあたり）糖質：1.8g（100gあたり）食物繊維：1.0g（100gあたり）食塩相当量：0.083g（100gあたり）

豆腐干は、豆腐を圧縮して脱水した中華圏の伝統食材です。

豆腐干は、低糖質、高たんぱく質、グルテンフリーの特長で和洋中の幅広い料理に使いやすい食材です。

公式ロゴ

優食の出展は、豆腐干の活用法を試食と空間演出の両面から体感できる機会です。

優食の提案は、業務用食品の導入を検討する来場者にとって商品力と運用イメージを同時に確認しやすい内容です。

豆腐干食堂のメニューは、健康志向と満足感を両立した新しい選択肢として存在感を見せます。

優食「FABEX東京 2026」出展の紹介でした。

よくある質問

Q. 優食のブースはどこで見られますか？

A. 優食のブースは、東京ビッグサイト東展示棟第2ホールの小間F-H39で見られます。

Q. 試食ではどのようなメニューが提供されますか？

A. 試食では、グリーンカレー、スープカレー、マサラカレー、豆腐干とザーサイの中華和えが提供予定です。

Q. 豆腐干の魅力は何ですか？

A. 豆腐干の魅力は、高たんぱく質で低糖質、さらにグルテンフリーで幅広い料理に使いやすい点です。

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