高たんぱく、低糖質が重要！お酒を飲む際の理想のおつまみとは！？【肝臓の話】

高たんぱく、低糖質が重要！お酒を飲む際の理想のおつまみとは

理想のおつまみは高たんぱく、低糖質

乾杯も終わって落ち着いてきたら、メインの品を注文すると思います。このとき肝に銘じておきたいのが、「高たんぱく、低糖質」です。たんぱく質というのは、丈夫な筋肉を作るだけでなく、肝機能の向上にも貢献します。

たんぱく質は肉や魚、卵、大豆などに含まれます。その中でもアルコールの分解を助けるビタミンＢ群を含んだ食材がオススメです。

具体的には豚肉、うなぎ、カレイ、サケ、ブリなどです。野菜ならにんにくの芽はビタミンＢ群がたくさん含まれています。

そのほかには、ビーフジャーキーやスルメなど、噛みごたえのある食材も優良です。噛むという行為は血流をよくするほか、しっかり噛むことで唾液の分泌量が増え、口の中の細菌を減らすことにも繋がります。

冬場なら鍋物も選択肢のひとつでしょう。たっぷりの野菜（食物繊維）に加え、肉や魚などでたんぱく質を摂ることができます。

貝類に含まれるタウリンや亜鉛には、肝臓の働きを良くする効果があるので、牡蠣やはまぐりもオススメです。

たんぱく質が良いからといって、最初から焼き鳥や唐揚げをバクバク食べてしまうと、胃に負担がかかってしまいます。まずは枝豆や冷奴など、軽いものから食べていき、そのあとでメインの品に手を付けましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』監修：栗原毅