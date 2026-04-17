大谷翔平が１位をキープ 今季２度目の「打者パワーランキング」 二刀流完全復活イヤーで圧巻スタート ジャッジは３位
ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）、最新版の「打者パワーランキング」を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１位をキープした。
開幕前に続く今季２度目のランク付けで、同サイトは「シーズンが始まって数週間たった今もその座を維持している。４度のＭＶＰを誇る大谷はまだ本来の調子には達していないが、驚異的なペースで出塁を続けており、４８試合連続出塁は１９００年以降のドジャースの選手としては４番目に長い記録である」と紹介した。
大谷はその上で投手としても超一流であり、前日１５日（同１６日）のメッツ戦では約５年ぶりの“投手専念”で６回１失点１０奪三振と好投して２勝目を挙げた。リーグトップの防御率０・５０と二刀流完全復活イヤーにふさわしいスタートを見せている。
今回発表されたパワーランキングは以下の通り。
〈１〉大谷翔平（ドジャース）
〈２〉Ｙ・アルバレス（アストロズ）
〈３〉Ａ・ジャッジ（ヤンキース）
〈４〉Ｊ・ウォーカー（カージナルス）
〈５〉Ｋ・シュワバー（フィリーズ）
〈６〉Ｃ・キャロル（Ｄバックス）
〈７〉Ｂ・ライス（ヤンキース）
〈８〉Ｖ・ゲレロ（ブルージェイズ）
〈９〉Ｇ・ヘンダーソン（オリオールズ）
〈１０〉Ａ・パヘス（ドジャース）