ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）、最新版の「打者パワーランキング」を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１位をキープした。

開幕前に続く今季２度目のランク付けで、同サイトは「シーズンが始まって数週間たった今もその座を維持している。４度のＭＶＰを誇る大谷はまだ本来の調子には達していないが、驚異的なペースで出塁を続けており、４８試合連続出塁は１９００年以降のドジャースの選手としては４番目に長い記録である」と紹介した。

大谷はその上で投手としても超一流であり、前日１５日（同１６日）のメッツ戦では約５年ぶりの“投手専念”で６回１失点１０奪三振と好投して２勝目を挙げた。リーグトップの防御率０・５０と二刀流完全復活イヤーにふさわしいスタートを見せている。

今回発表されたパワーランキングは以下の通り。

〈１〉大谷翔平（ドジャース）

〈２〉Ｙ・アルバレス（アストロズ）

〈３〉Ａ・ジャッジ（ヤンキース）

〈４〉Ｊ・ウォーカー（カージナルス）

〈５〉Ｋ・シュワバー（フィリーズ）

〈６〉Ｃ・キャロル（Ｄバックス）

〈７〉Ｂ・ライス（ヤンキース）

〈８〉Ｖ・ゲレロ（ブルージェイズ）

〈９〉Ｇ・ヘンダーソン（オリオールズ）

〈１０〉Ａ・パヘス（ドジャース）