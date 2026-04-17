2026年4月16日、「サンリオキャラクター大賞」の期間限定ポップアップストアが上海に登場することが明らかになった。

「サンリオキャラクター大賞」とは、サンリオが主催する年1回の人気投票イベントのことで、450を超えるキャラクターの中から選抜された約90組がエントリーし、Web投票やショップでの投票を通じて順位が決定される。1986年にスタートし、2026年で41回目を迎える同大賞には、世界各国のファンが参加可能となっており、毎年公式に国・地域ごとの「海外順位」も発表されている。

今月16日、「サンリオキャラクター大賞」の期間限定ポップアップストアが、4月22日から6月1日まで中国・上海に登場することが分かった。来場者には、ショップ限定の特別コンテンツやサプライズ体験が提供されるほか、お気に入りのキャラクターを応援できる絶好のチャンスがあるという。詳細なイベント情報や楽しみ方については、順次公開される予定だ。

さらに、今月14日には「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報順位（上位10位）が発表された。これは4月9日から12日にかけてのWeb投票などによる集計結果で、日本ではシナモロールが1位にランクインした一方、中国では今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンが1位を獲得している。

なお、中国のSNS・微博（ウェイボー）でも「サンリオキャラクター人気投票、ポムポムプリン行けー！みんなで（ポムポムプリンの）トップを目指して応援しよう！ふわふわ可愛くて実力もバッチリ、人気1位は絶対取れる！みんなも応援してくれるよね？」と問い掛ける投稿があった。

すると、ネットユーザーからも「もちろん応援するよ！」「よし、今すぐ投票してくる」「もうかわいすぎて心が溶けた」「絶対にポムポムプリンに1票入れる！！」「ポムポムプリンの人気は言うまでもないよね」「かわいさも実力も完璧、人気1位は間違いなし」とポムポムプリンを支持するコメントが殺到した。（翻訳・編集/岩田）