この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】資金繰りを良くする最強テクニックを特別に教えます。」と題した動画を公開した。本動画では、「倒産させないプロ」として知られる市ノ澤翔が、資金繰りを改善するための最強の指標「キャッシュコンバージョンサイクル（CCC）」の概念と、それを短縮するための5つの戦略を解説している。

市ノ澤はまず、CCCを「お金を出してから入金されるまでのサイクル」と定義する。この期間が短いほど資金繰りは良好であり、逆に長いと「運転資金をたくさん負担しなければいけない」と指摘。さらに、CCCは「在庫回転期間＋売上債権回転期間－仕入債務回転期間」で算出されると図解を交えて説明し、仕入先への支払いを遅らせつつ、在庫を速やかに販売し、売上を早く回収することの重要性を説いた。

動画の中盤では、CCCを短縮するための具体的な5つの戦略が紹介された。1つ目の「在庫の適正化」において、市ノ澤は「在庫は多い方がいいでしょ」と考える経営者が多いことに触れ、「これは大間違いで、在庫は少ない方がいい」と一蹴。滞留している古い在庫はコストでしかないため、ルールを決めて定期的に処分すべきだと忠告した。その他にも「プロセスの改善」や「受注生産の導入」「売上債権の早期回収」といった手法を提示。

そして、市ノ澤が最強の戦略として力説したのが、5つ目の「前受けでもらう」というアプローチだ。受注生産と前受けを組み合わせれば「全く資金負担がなくなる」と述べ、これが運転資金を必要としない究極の状態であると明かした。

最後に市ノ澤は、「資金繰りを劇的に改善したければキャッシュコンバージョンサイクルを意識してビジネスモデルから考え直せ」という格言を残した。単なる財務のテクニックにとどまらず、事業のお金の流れそのものを根本から見直すことの重要性に気づかされる解説となっている。

YouTubeの動画内容

01:34

資金繰りを把握する最強の指標「キャッシュコンバージョンサイクル」とは
03:26

CCCを導き出す計算式と3つの重要な回転期間
06:34

CCCを短縮して資金繰りを劇的に改善する5つの戦略
12:48

運転資金が不要に？最強の戦略は「前受けでもらう」こと
15:35

本日の黒字格言「CCCを意識してビジネスモデルから考え直せ！」

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