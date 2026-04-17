見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第15話が17日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、直美（上坂樹里）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれるが、捨松からは炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の思いがあった。一方、美津（水野美紀）の力で、ご近所のマツ（丸山礼）たちに家の片づけを手伝ってもらうなど、りん（見上愛）の暮らしも軌道に乗り始めていた。そんなある日、直美は小日向（藤原季節）にある思いを伝える。

亀吉の影、直美の身バレ危機…スピード展開で早くもナース編に？ 来週予告にも反響があった。

Xには「お付き合いを！」「中尉から交際の申し込み」「お付き合いしたら正体バレるよね」「炊き出しの方か楽なんか？」「嘘ばれてる（笑）」「捨松さんは嘘を知ってもこの対応 器が大きい」「この辺りは八重の桜で…」「捨松様に悲しい過去−」「会津の戦」「おお、さすが筆頭家老の奥さま、周囲を巻き込んで家の整理と近所付き合い初めを済ませている」「小日向ほんと生き急ぎすぎ 明日出征すんのか」「直美ちゃん、キュンときた？」「いきなり？いきなり？プロポーズ的な？」「あーこりゃ亀吉に場所バレとるやん」「やっぱり 追いかけて来とるやん」「ギャー！大変！！！やっぱり亀吉が追ってきた」「なおちゃん、ピーンチっ」「ああああ…バレるね。直美…」「来週遂に本題に入る模様！」「もう来週に看護師になるのか、展開早いな」「はっ、シマケンと虎太郎…」「来週も面白そうよ」「わ〜…やっぱり亀吉だったのか…」「ついにナースになるのかな」「看護学校編くる」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。