米国市場データ ＮＹダウは115ドル高と反発 （4月16日）
― ダウは115ドル高と反発、米・イランの戦闘終結に向けた協議の進展を期待。ナスダックは12連騰 ―
ＮＹダウ 48578.72 ( +115.00 )
Ｓ＆Ｐ500 7041.28 ( +18.33 )
ＮＡＳＤＡＱ 24102.70 ( +86.68 )
米10年債利回り 4.314 ( +0.031 )
ＮＹ(WTI)原油 91.17 ( -0.12 )
ＮＹ金 4808.3 ( -15.3 )
ＶＩＸ指数 17.94 ( -0.23 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59335 ( -255 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59350 ( -240 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 48578.72 ( +115.00 )
Ｓ＆Ｐ500 7041.28 ( +18.33 )
ＮＡＳＤＡＱ 24102.70 ( +86.68 )
米10年債利回り 4.314 ( +0.031 )
ＮＹ(WTI)原油 91.17 ( -0.12 )
ＮＹ金 4808.3 ( -15.3 )
ＶＩＸ指数 17.94 ( -0.23 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 59335 ( -255 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 59350 ( -240 )
※( )は大阪取引所終値比
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