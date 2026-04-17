― ダウは115ドル高と反発、米・イランの戦闘終結に向けた協議の進展を期待。ナスダックは12連騰 ―

ＮＹダウ 　　　48578.72 ( +115.00 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7041.28 ( +18.33 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24102.70 ( +86.68 )
米10年債利回り　　4.314 ( +0.031 )

ＮＹ(WTI)原油 　　91.17 ( -0.12 )
ＮＹ金 　　　　　4808.3 ( -15.3 )
ＶＩＸ指数　　　　17.94 ( -0.23 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　59335 ( -255 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　59350 ( -240 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース