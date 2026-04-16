日本代表に加わった中村俊輔コーチが心境語る「重要な時期に自身が加わることによる影響を慎重に考えましたが…」

日本代表に加わった中村俊輔コーチが心境語る「重要な時期に自身が加わることによる影響を慎重に考えましたが…」