日本代表に加わった中村俊輔コーチが心境語る「重要な時期に自身が加わることによる影響を慎重に考えましたが…」
日本サッカー協会(JFA)は16日、元日本代表の中村俊輔氏(47)が日本代表コーチに就任することを発表した。
北中米ワールドカップを2か月後に控えたなかでの電撃招聘となった。中村氏は選手時代に国際Aマッチ98試合24得点を記録。W杯は2006年ドイツ大会、10年南アフリカ大会を経験した。22年限りで現役を退き、その後は23年から昨シーズンまで横浜FCでコーチを担当。今シーズンはフリーの立場でU-19 Jリーグ選抜のコーチを務め、解説者としても3月の日本代表イングランド遠征で現地取材を行っていた。
JFAは中村氏のコメントを発表。同氏は「このたび、スタッフの一員として日本代表コーチを務めさせていただくことになりました」と心境を伝えている。
「ワールドカップ本大会を目前に控えた重要な時期に自身が加わることによる影響について慎重に考えましたが、森保監督から熱く力強いお言葉をいただき、お引き受けする決意をいたしました。世界で戦う日本代表選手たちと志を同じにし、チームが掲げる目標の達成に貢献できるよう努めてまいります」
北中米ワールドカップを2か月後に控えたなかでの電撃招聘となった。中村氏は選手時代に国際Aマッチ98試合24得点を記録。W杯は2006年ドイツ大会、10年南アフリカ大会を経験した。22年限りで現役を退き、その後は23年から昨シーズンまで横浜FCでコーチを担当。今シーズンはフリーの立場でU-19 Jリーグ選抜のコーチを務め、解説者としても3月の日本代表イングランド遠征で現地取材を行っていた。
「ワールドカップ本大会を目前に控えた重要な時期に自身が加わることによる影響について慎重に考えましたが、森保監督から熱く力強いお言葉をいただき、お引き受けする決意をいたしました。世界で戦う日本代表選手たちと志を同じにし、チームが掲げる目標の達成に貢献できるよう努めてまいります」