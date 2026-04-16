名作の軌跡をたどる展示体験！ 横浜高島屋「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」

記事ポイント 原作出版80周年を記念した「きかんしゃトーマスの世界展」が横浜高島屋で開催されます。展覧会は日本初公開を含む約200点の資料や撮影模型を展示します。横浜会場では限定グッズや体験型コーナーも楽しめます。 原作出版80周年を記念した「きかんしゃトーマスの世界展」が横浜高島屋で開催されます。展覧会は日本初公開を含む約200点の資料や撮影模型を展示します。横浜会場では限定グッズや体験型コーナーも楽しめます。

原作出版80周年を記念した「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」が横浜高島屋で開催されます。

展覧会は原画や撮影模型、体験型展示を通して「きかんしゃトーマス」の世界を家族で楽しめる内容です。

横浜高島屋「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」

会期：4月15日(水)〜27日(月)会場：横浜高島屋ギャラリー〈8階〉入場時間：午前10時〜午後6時30分まで（午後7時閉場）最終日入場時間：午後4時30分まで（午後5時閉場）一般入場料：1,200円（前売り1,000円）大学・高校生入場料：1,000円（前売り800円）中・小学生入場料：600円（前売り500円）グッズ付チケット／一般：2,700円《限定500枚》グッズ付チケット特典：展覧会限定ピンバッジセット（4個入）未就学児：無料事前日時予約優先制対象日：4月18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日)

展覧会は横浜の地で「きかんしゃトーマス」の歩みと魅力を立体的に楽しめる内容です。

展示は原画の鑑賞に加え、日本初公開を含む貴重な撮影模型や資料約200点を紹介します。

展示資料

展示章構成：1章 ウィルバート・オードリーときかんしゃトーマス展示章構成：2章 アニメーションの世界「きかんしゃトーマスとなかまたち」展示章構成：3章 父から息子クリストファーへつなぐトーマスのおはなし。展示章構成：4章 愛され続けるきかんしゃトーマスの世界展示内容：日本初公開を含む撮影模型や資料約200点

展示資料はトーマスとなかまたちの歴史や制作背景を多角的に伝えます。

撮影に使われた模型はアニメーション作品の世界観を間近で感じられる見どころです。

体験展示

体験展示はデジタルアートと連動したプレイツールでトーマスたちが走る演出を楽しめます。

参加型コーナーはフォトスポットやソドー島のジオラマもそろい、子どもが遊びながら作品世界に入り込めます。

展覧会オリジナル商品

ポストカード各種：各165円シークレット缶バッジ：各495円マグカップ：各1,650円おみくじキーホルダー：各660円新商品：おみくじキーホルダー（横浜会場から販売）価格：すべて税込み

展覧会オリジナル商品は来場記念に選びやすい雑貨をそろえます。

横浜会場から登場する新商品のおみくじキーホルダーは会場ならではの楽しみを広げます。

「きかんしゃトーマスの世界展」は原作から映像作品までの魅力をまとめて味わえる展覧会です。

横浜高島屋の会場は見る展示と遊べる展示の両方を楽しめるおでかけ先です。

展覧会限定グッズもそろい、家族で訪れる楽しみが広がります。

横浜高島屋で開催される「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「きかんしゃトーマスの世界展」はいつ開催されていますか？

A. 展覧会は4月15日(水)から27日(月)まで横浜高島屋ギャラリー〈8階〉で開催されています。

Q. 「きかんしゃトーマスの世界展」の見どころは何ですか？

A. 展覧会は日本初公開を含む約200点の資料や撮影模型、デジタルアートを使った体験型展示を楽しめます。

Q. 「きかんしゃトーマスの世界展」ではどんなグッズを買えますか？

A. 会場ではポストカード、シークレット缶バッジ、マグカップ、おみくじキーホルダーなどの展覧会オリジナル商品を購入できます。

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