ÃæÆ»¡¦Î©·û¡¦¸øÌÀ¤Î£³ÅÞ¤¬¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ËÈ¼¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¡¡Êª²Á¹â¤ÈÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¡Ä
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤Ï£±£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¹çÆ±À¯Ä´¿³µÄ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ËÈ¼¤¦¸¶Ìý¹â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÄ´ºº¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÞÄ´ºº·ë²ÌÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤òÇØ·Ê¤Ë¸¶Ìý¹â¤Î¹âÆ¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ä»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤è¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î£³ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¡Ê£³·î£²£·Æü¡Á£´·î£±£³Æü¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ£±Ëü£²£°£°£°·ï°Ê¾å¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«Êý¤Ë¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë²óÅú¼Ô¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£¹£¸¡¦£²¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¸¶Ìý¤ä¸¶ºàÎÁÈñ¹âÆ¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤¬£µ£¶¡¦£¹¡ó¡¢¡Ö¤ä¤ä±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È£¹£²¡¦£¸¡ó¤¬²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ò¹µ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÁØ¤¬²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´ºº·ë²ÌÊó¹ð½ñ¤Ç¤ÏÍ×ÅÀ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡À¸³è¡¦»ö¶È¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬¸²ºß²½
¢ºÇÍ¥Àè¤ÎÀ¯ºö¥Ë¡¼¥º¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉéÃ´·Ú¸º¤ÈÊä½õ¶â³È½¼
£ÄÂ¾å¤²µ¡±¿¤Ø¤ÎµÕÉ÷
¤¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÃÇÀä¥ê¥¹¥¯¤Î¿¼¹ï²½
¥¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ·Ú¸º¤Ø¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾
¡¡¹çÆ±À¯Ä´¿³µÄ²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢ÃæÆ»¤Î²¬ËÜ¤ß¤Ä¤Ê¤êÀ¯Ì³Ä´ºº²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¿ôÆü¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Íè½µÁá¡¹¤Ë¤âÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·Äó¸À¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤Ï¡ÊºÇ½ªÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¡Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¶ÛµÞ·ÐºÑÂÐºö¤òÁáµÞ¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¾ò·ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛµÞ·ÐºÑÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤à¤³¤È¤âÉ¬Í×¾ò·ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£