波瑠、麻生久美子出演の日本テレビドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」第２話が１５日に放送された。

涼子（麻生久美子）は学生時代の恋人カズト（作間龍斗）を探すため、ルナ（波瑠）と大阪旅を続行。名字が「佐藤」で実家の稼業を継ぐと言っていたことから、大阪の電話帳で「佐藤」が付く企業・商店などをリストアップし、ルナの手帳に３０軒が書き込まれた。

カズトが太宰治好きだったことや、火事から涼子を救い、その怪我で大学院の入試を受けられなかったことや、その後に突然、別の妊娠中の女性を連れてきて、別れを切り出されたことなどが描かれた。

最終盤、ルナは手帳にリストアップした３０軒のうち今回メインで登場した「佐藤商会」「佐藤商店」に横線を引き、７軒目までがカズトと無関係だったことを記した。

ラストでは、なぜか「カズトとの再会まであと２３軒」とテロップ表示して終了した。

このままルナの手帳に記した順番に訪ねると、既に「７軒がハズレ」で「あと２３軒」だと、ちょうど最後の３０軒目に当たる。

ルナの手帳の３０軒目は「ネクサス佐藤 柏原市本郷町６」とあり、ちなみに直前の２９軒目は「和菓子さとう本舗 八尾市海老原３」。大阪中東部の地名が並んでいる。一見、太宰治とは深い関係はないように思われるが…。