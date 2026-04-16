『３つの大きな疑問』専門家の見立ては？

京都府南丹市で先月２３日から行方不明となり、１３日に遺体で見つかった小学生の安達結希（あだち・ゆき）さん(11)。１６日未明、息子・結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者(37)が逮捕されました。

【写真で見る】死体遺棄容疑で逮捕された父親・安達優季容疑者(37)

安達優季容疑者は先月２３日朝から今月１３日の夕方ごろまでの間、南丹市の山林に結希さんの遺体を運び遺棄した疑いがもたれています。警察の取り調べに対し「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めていて、捜査関係者によりますと、逮捕前の任意の取り調べに対して「殺害を認める供述」をしていたということです。

今回の事件には不自然とされる点がいくつか存在します。

結希さんの死亡にまつわる『３つの大きな疑問』。そのうちの１つ「結希さんが死亡に至った経緯」について、３人の専門家に聞きました。

◎解説

藤田義彦氏：元徳島県警科捜研

棚瀬誠氏 ：元兵庫県警刑事部長

西山晴基氏：弁護士/元検事

父親逮捕も残る不自然さ…「３つの大きな疑問」とは

今回の事件に関する大きな疑問は３つです。

１．結希さんが死亡に至った経緯

２．結希さんはどこで亡くなり遺体はどう動かされた？

３．結希さんが亡くなったのはいつ？遺体が動かされたのはいつ？

この記事では「結希さんが死亡に至った経緯」について解説します。

元検事の西山弁護士「他殺の可能性は高くなってきている」

１６日の捜査本部の会見では、「事件・事故両面で捜査」と発表されました。ただ、捜査関係者によると、逮捕前の任意の取り調べに対し、父親が「殺害を認める供述」をしていたということです。

（弁護士/元検事 西山晴基氏）

「遺体遺棄については明らかとなり、事故の可能性は消えてきたとすると…自殺・自然死・餓死などの可能性が残りますが、23日朝には被害者の生存が確認されていた。そうすると、自然死の可能性もかなり低くなってきます。したがって、他殺の可能性はかなり高くなってきています」

「他殺であるならば被疑者がどのように殺害したのか、その方法についての捜査が今後のポイントになってくると思います」

❝死因不詳❞の疑問…「顔が判別できないほど腐敗」か

司法解剖では「死因不詳」とされていましたが、はっきりとした“外傷”はないということなのでしょうか？

（元徳島県警科捜研 藤田義彦氏）

「遺体の身元は、最終的にＤＮＡ鑑定で特定されたということです。つまり、顔が判別できないほどの腐敗だということが分かります。そのため棒で殴ったのか、包丁による傷なのか、これが分からない」

「臓器の一部も採取しているので、それらの損傷具合などについて検査を深めて、さらに容疑者の供述が出たら、それをポイントに採取しているものを詳細に調べるということになるでしょう」

死因不詳でも「他殺」と判断することは可能なのか

しかし実際のところ、“死因不詳”の現状において「他殺」と判断することは可能なのでしょうか。

（元兵庫県警刑事部長 棚瀬誠氏）

「結論を言えば、できます。刑事事件の立証というのは、容疑者の供述＝『主観的証拠』と『客観的証拠』が一致する必要があります。例えば『刃物で刺して〇〇に捨てた』という供述があり、被害者の血液がついた刃物が出てきたというケースです」

「『死因不詳』というのは、客観的証拠として死因が特定できなかった、”死因が分からないということが現状分かった”ということです。この司法解剖の結果を照査していって主観的供述と客観的証拠で立証するというのは、結論においてはできると思います」

他殺であるならば…殺害の手法がポイントに

（元兵庫県警刑事部長 棚瀬誠氏）

「今後のポイントは、殺害を認める容疑者の供述があるとして、どう殺害したのかという点。殺害の方法やタイミングについて供述を得ながら、裏付け＝客観的証拠が追いついてくれば、（主観的証拠と客観的証拠が）一致するということになります。したがって、客観的証拠を集めてくるのも、今後重要になります」

（2026年4月16日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）