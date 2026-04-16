北海道日本ハムファイターズは4月12日、杉浦稔大投手（34）が中日ドラゴンズへ金銭トレードで移籍することが成立したと発表。この電撃トレードがSNSで話題となっている。

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杉浦は球団を通じてコメントを発表し、「ファイターズファンの皆さん、約9年間、たくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました」とこれまでの支援に感謝を示した。また、「地元の球団でプレーできた時間は貴重なものでしたし、マウンドにいる時に聞こえてくるファンの声援が、とても力になりました」と振り返った。移籍については「今回のトレードは自分にとってチャンスだと思っています」とし、「ドラゴンズで一日でも早くチームの戦力となり勝利に貢献できるよう頑張ります」と新天地での意気込みを述べた。



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日本ハムの発表を受け、SNS上には「これは驚きましたね」「ドラゴンズを救う救世主になりうる可能性を持った投手」「まさかのまさかの杉浦稔大投手が中日ドラゴンズに金銭トレード」「悲しいなぁ」「中日でも頑張ってください！」「妻と子ども4人大丈夫？？？」「新天地での決意に注目」「驚きのトレードだね…」「あさ美ママと子供達も一緒かな？」「まじか」「ご家族もガンバレ！！」「家族で名古屋に来るのかな」など反響が寄せられた。