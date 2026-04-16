俳優の小芝風花がInstagramを更新し、オフショットを披露した。

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投稿された写真では、金髪の小芝でピースサインと9のマークを作り、“29歳ポーズ”で誕生日を報告。見ているだけで元気が出るような、ビタミン感たっぷりの弾ける笑顔を見せている。また、つい最近まで暗い髪色だった彼女が金髪でガラリとイメチェン。

キャプションでは「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと。そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と、29歳の抱負を語る小芝。また、「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。」と何かのプロジェクト進行を匂わせる言葉も。

コメント欄では多くのファンがお祝いの言葉をかける中、金髪姿になった小芝に「『波よ聞いてくれ』以来の金髮!?』と、驚く声も。そんな中、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で共演した渡邉斗翔から「風花さん、お誕生日おめでとうございます。最高な1年になりますように‼︎」というお祝いコメントも。

小芝は4月5日から毎週日曜放送のNHK BS時代劇『あきない世傳 金と銀3』に出演している。

（文＝リアルサウンド映画部）