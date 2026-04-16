4月15日、女性アイドルグループ「ももクロ」こと、ももいろクローバーZの配信番組『ももクロChan〜Momoiro Clover Z Channel〜』が4月24日をもって終了すると、番組の公式Xで明らかにされた。

「『ももクロChan』は、テレ朝動画の有料コンテンツとして2010年にスタートしました。ももクロのメンバーがライブの裏側のレポートや、さまざまな企画に挑戦するバラエティ番組として知られています。一時期はテレビ朝日系で深夜番組として放送されていましたが、2022年10月から2026年3月までは、BS朝日の『おはよう!ももクロChan』に未公開映像を加えたDX版として、配信が続いていました」（スポーツ紙記者）

16年にわたる歴史に幕を降ろすこととなるが、Xではグループの今後を含めた、ファンたちの嘆きが聞かれる。

《ももクロchanの終了。ついに来るところまで来た感じがして辛いわ。ライブ体制が変わったり番組が立て続けに終了したり、考えたくないけどどんどん最悪の事態に転んでいきそうだな》

《Chan終了は、グループ活動は縮小して、個々の活動が主軸になる流れが明確になったかな》

《ももクロchanの配信終了って辛いんだが、、毎週仕事終わりの楽しみがなくなっちゃう》

ももクロは2008年に結成。当時の名前は「ももいろクローバー」で、メンバー全員が中高生だったため“週末ヒロイン”と呼ばれた。

「結成当初はメンバーの入れ替わりがありましたが、2010年のメジャーデビュー前に、6人組体制が確立します。しかし2011年4月、早見あかりさんが女優を志向するという方向性の違いから脱退し、その後、グループ名が現在の『ももいろクローバーZ』にあらためられました。2018年1月には有安杏果（ももか）さんが脱退し、現在は4人となっています」（エンタメ系ライター）

今回の配信番組終了で加速しそうなのが、グループとしての活動縮小だ。

「リーダーの百田夏菜子さんは2024年にDOMOTOの堂本剛さんと、佐々木彩夏さんは2026年に一般人男性と結婚を発表しています。さらに、高城れにさんも2022年から2023年にかけて、プロ野球選手の宇佐見真吾さんと結婚していました。メンバー4人のうち2人が既婚者であることに加え、年齢もアラサーとなっていますので、アイドルグループとして継続していくのは難しいという声がファンからもあがっています」（同前）

年齢や立場を考えれば、メンバーそれぞれが未来へ進む時期に差しかかっているかもしれない。