16歳で妊娠した少女と新米助産師。ふたりが見たさまざまな出産現場を通して伝える、子どもを授かることの奇跡と命の尊さ【書評】

16歳で妊娠した少女と新米助産師。ふたりが見たさまざまな出産現場を通して伝える、子どもを授かることの奇跡と命の尊さ【書評】